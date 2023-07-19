Сигареты и "хитсы" могут исчезнуть из Duty Free: жесткие правила одобрили в комитете Рады
В Украине готовят временный запрет на продажу в Duty Free всех сигарет, "хитсов" и других никотиносодержащих продуктов. Предполагается, что это поможет перекрыть "табачный схематоз" на границах во время войны.
Ранее предполагалось, что в Duty Free не будут продавать только сигареты украинского производства. Соответствующий законопроект № 9315 уже был принят в первом чтении (за – 237 депутатов Верховной Рады) 10 июня. А 19 июля налоговый комитет одобрил принятие этого документа во втором чтении, уже с измененными нормами.
Как сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, законопроектом предлагается на время военного положения запретить размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) табачных изделий. Как уточнил Гетманцев, теперь речь идет обо всех товарных позициях 2401-2404 согласно УКТ ВЭД. Это:
- 2401 – табачное сырье, табачные отходы;
- 2402 – сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты с табаком или его заменителями;
- 2403 – другой табак промышленного производства и заменители табака промышленного производства, "гомогенный" или "восстановленный" табак, табачные экстракты и эссенции;
- 2404 – продукты, содержащие табак, восстановленный табак, никотин, заменители табака или никотина, предназначенные для вдыхания без горения, а также другие никотиносодержащие продукты, что предназначены для обеспечения поступления никотина в тело человека.
"Законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли", – объяснил Гетманцев.
В целом объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине достиг 20,2%. Речь идет о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах.
При этом главная часть "нелегала" – это именно нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free (10,8%). В некоторых пунктах пропуска, согласно данным статистики, каждый человек "покупал" по 26-36 пачек сигарет за раз, что свидетельствует о махинациях.
Потери бюджета из-за табачных нелегалов составляют около 22 млрд грн. На эту сумму, к примеру, можно было бы купить 136 "Байрактаров" или 279 танков.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине единоличным лидером по продажам сигарет Duty Free во время войны стал бизнесмен Артур Гранц. Он является бенефициаром ООО "Дьюти Фри Трейдинг" в пункте пропуска Порубное – Сирет (на границе с Румынией). Его партнером является народный депутат Андрей Иванчук (член партии "Народный фронт").
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