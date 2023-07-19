Сигареты и "хитсы" могут исчезнуть из Duty Free: жесткие правила одобрили в комитете Рады

В Украине готовят временный запрет на продажу в Duty Free всех сигарет, "хитсов" и других никотиносодержащих продуктов. Предполагается, что это поможет перекрыть "табачный схематоз" на границах во время войны.

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Ранее предполагалось, что в Duty Free не будут продавать только сигареты украинского производства. Соответствующий законопроект № 9315 уже был принят в первом чтении (за – 237 депутатов Верховной Рады) 10 июня. А 19 июля налоговый комитет одобрил принятие этого документа во втором чтении, уже с измененными нормами.

Как сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, законопроектом предлагается на время военного положения запретить размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) табачных изделий. Как уточнил Гетманцев, теперь речь идет обо всех товарных позициях 2401-2404 согласно УКТ ВЭД. Это:

2401 – табачное сырье, табачные отходы;

2402 – сигары , сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты с табаком или его заменителями;

, сигары с отрезанными концами, и с табаком или его заменителями; 2403 – другой табак промышленного производства и заменители табака промышленного производства, "гомогенный" или "восстановленный" табак, табачные экстракты и эссенции;

промышленного производства и заменители табака промышленного производства, "гомогенный" или "восстановленный" табак, табачные экстракты и эссенции; 2404 – продукты, содержащие табак, восстановленный табак, никотин, заменители табака или никотина, предназначенные для вдыхания без горения, а также другие никотиносодержащие продукты, что предназначены для обеспечения поступления никотина в тело человека.

"Законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли", – объяснил Гетманцев.

В целом объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине достиг 20,2%. Речь идет о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах.

При этом главная часть "нелегала" – это именно нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free (10,8%). В некоторых пунктах пропуска, согласно данным статистики, каждый человек "покупал" по 26-36 пачек сигарет за раз, что свидетельствует о махинациях.

Потери бюджета из-за табачных нелегалов составляют около 22 млрд грн. На эту сумму, к примеру, можно было бы купить 136 "Байрактаров" или 279 танков.

Duty Free – система беспошлинной торговли а границах стран, а также в международных зонах аэропортов, морских портов, на пассажирских судах (воздушных и морских). В магазинах дьюти-фри можно купить товары без уплаты пошлин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине единоличным лидером по продажам сигарет Duty Free во время войны стал бизнесмен Артур Гранц. Он является бенефициаром ООО "Дьюти Фри Трейдинг" в пункте пропуска Порубное – Сирет (на границе с Румынией). Его партнером является народный депутат Андрей Иванчук (член партии "Народный фронт").

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