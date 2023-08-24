Бойкот Marlboro, Winston и HEETS: сразу два табачных гиганта стали международными спонсорами войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие табачные компании мира Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI) в список международных спонсоров войны. Им, в частности, принадлежат табачные бренды Marlboro, Parliament, Bond, L&M, HEETS, Winston, LD, Sobranie и многие другие. Попадание в перечень грозит компаниям серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

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Philip Morris и Japan Tobacco попали в список "Война и санкции" в качестве международных спонсоров войны 24 августа. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины. Ведомства призывают к бойкоту продукции и услуг компаний, внесенных в этот список.

Как рассказали в самом НАПК, причиной такого решения стало сотрудничество табачных гигантов с Россией. Компании продолжают вести бизнес в РФ и поддерживать экономику страны-агрессора уплатой значительных налогов.

Так, Philip Morris в России представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО "Филип Моррис Ижора" в Ленинградской области и филиалом АО "Филип Моррис Ижора" "Филип Моррис Ижора Кубань" в Краснодаре, а также организацией ООО "Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг" примерно в 100 городах страны.

"Доля рынка торговых марок "Филипп Моррис Интернешнл" в России составила 30,1% в 2019 году. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем удерживается и российская армия", – отметили в НАПК.

Общий объем инвестиций Philip Morris в России превышает 2 млрд долларов. При этом компания реализует масштабную долгосрочную инвестиционную программу. С 2017 года в локализацию производства стиков для IQOS в Ленинградской области уже инвестировано более 14 млрд руб. А общий объем инвестиций в фабрику, открытую в Ленинградской области в начале 2000 года, превышает 1,1 млрд долл.

Выручка Philip Morris в первый год полномасштабного вторжения России в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд руб., а чистая прибыль до 48,2 млрд руб., что на 45% больше, чем в 2021 году. Налог на прибыль в бюджет агрессора был уплачен на сумму более 136 млн дол.

"Еще в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию. Однако все попытки продать российский бизнес вроде бы не имели успеха, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет", – подчеркнули в НАПК.

JTI является лидером табачного рынка в России с долей рынка около 34,9%. Это крупнейший инвестор и ведущий налогоплательщик в российской табачной индустрии. За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику РФ превысили 4,6 млрд долларов.

"Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета РФ... Хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в России", – объяснили в НАПК.

Объявление международным спонсором войны – что это значит

Philip Morris International и JTI – далеко не первые международные компании, попавшие в указанный список. В него уже внесены Alibaba Group Holding LimitedЮ, Bacardi, Unilever, Raiffeisen Bank International, Auchan, Metro, Procter&Gamble, Bonduelle, Mondelez, Leroy Merlin, Xiaomi, Geely и многие другие.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

К примеру, ранее американская корпорация Mondelez International столкнулась с бойкотом в Европе после внесения в украинский список международных спонсоров войны. Активнее всего к нему присоединились страны Скандинавии. После этого в Mondelez даже заявили о стремлении свернуть бизнес в России. Однако бойкот не прекратился, т. к. полного выхода с рынка РФ компания все равно не планирует.

Впрочем, все эти компании из списка пока продолжают работу в Украине, т.к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК ранее также направило письма компаниям, которые внесены в перечень международных спонсоров войны. Агентство предлагает руководителям таких компаний посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами и обсудить выход бизнеса из страны-террористки России.

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