В Украине заработает электронный акциз на алкоголь и сигареты: когда введут и как будет выглядеть

Украина активно работает над внедрением еАкциза – цифрового инструмента для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. В частности, планируется отмена бумажных акцизных марок на упаковках сигарет и бутылках со спиртным, вместо которых будет использоваться QR-код для проверки продукции. Завершить внедрение системы планируется к 2026 году.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Он подчеркнул, что благодаря этому нововведению украинцы наконец-то смогут избежать приобретения поддельных алкогольных напитков и сигарет, а государственный бюджет получит дополнительные поступления. Он также представил новый сайт еАкциза.

По экспертным оценкам, в 2022 году Украина потеряла более 27 миллиардов гривен из-за неуплаты налогов на алкогольные и табачные изделия. еАкциз – это комплексная цифровая система, которая заменит бумажные акцизные марки на электронные с DataMatrix-кодом. Благодаря этой системе потребители смогут легко проверять легальность продукции, сканируя код через приложение Дія. В случае обнаружения подозрительной продукции пользователи смогут мгновенно уведомлять органы контроля.

Запуск еАкциза запланирован на 2026 год. Пока команда завершает работу над нормативной базой для внедрения системы. На отдельном сайте можно узнать детали о проекте, дорожной карте и преимуществах для бизнеса, государства и общества.

Новые правила по эакцизу начнут действовать с 1 января 2026 года, а старые марки перестали продавать с 1 сентября 2023 года. Их обмен и уничтожение будет продолжаться до конца 2025 года, а основные этапы реализации проекта выглядят так:

июль 2023 г.: принятие Закона об эАкцизе № 3173-IX;

ІІІ квартал 2023 – ІІ квартал 2024: формирование и утверждение технических требований, разработка нормативно-правовых актов, согласование с бизнесом и государственными органами;

формирование и утверждение технических требований, разработка нормативно-правовых актов, согласование с бизнесом и государственными органами; V квартал 2024 года: запуск MVP для ограниченного круга участников;

запуск MVP для ограниченного круга участников; март 2025 года: запуск в тестовом режиме с неограниченным кругом участников.

запуск в тестовом режиме с неограниченным кругом участников. январь 2026 года: официальный запуск системы.

Введение эакциза имеет несколько важных преимуществ. А именно:

контроль товародвижения: электронная система обращения подакцизных товаров и электронная акцизная марка позволят отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера до конечного потребителя;

эффективный контроль: применение эакциза позволит контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за эти товары;

применение эакциза позволит контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за эти товары; повышение защиты потребителей: у каждого гражданина будет возможность идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара, что повысит уровень защиты прав потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев ожидает подорожание вина и винных напитков, поскольку правительство одобрило повышение акцизных сборов по такому виду товаров. Это было одним из условий ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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