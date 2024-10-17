Швейцария не согласилась ввести против России все санкции, которые есть в ЕС: названа причина

Швейцария решила не применять полный пакет санкций ЕС против России, ссылаясь на существующие национальные механизмы для контроля дочерних компаний. Это решение вызвало критику, поскольку оно может ослабить международное давление на Россию.

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Об этом пишет Bloomberg. Несмотря на то, что страна имплементировала большинство санкционных мер Европейского Союза, последний пакет санкций вызвал у швейцарских властей сомнения.

Правительство страны решило не применять один из пунктов 14-го пакета санкций ЕС, направленный на борьбу с обходом санкций из-за дочерних компаний в третьих странах. Это решение вызвало бурную реакцию как внутри Швейцарии, так и за ее пределами, поднимая важные вопросы роли страны в международной политике и санкционной ответственности.

Основной аспект 14-го пакета санкций ЕС заключается в том, что он требует от компаний Европейского Союза и их дочерних предприятий за рубежом избегать действий, которые могли бы подрывать санкционные меры против России. Однако правительство Швейцарии решило не внедрять это мероприятие в его полном объеме. Швейцарские власти утверждают, что национальное законодательство уже содержит механизмы, позволяющие преследовать компании, пытающиеся обходить санкции из-за своих дочерних предприятий за рубежом.

Федеральный совет Швейцарии (правительство страны) объяснил свое решение тем, что швейцарское законодательство уже разрешает привлечение к ответственности дочерних компаний, нарушающих санкционные ограничения. Власти активно принимают эти меры, и уже расследуется ряд случаев, один из которых был передан генеральному прокурору страны. Таким образом, по мнению швейцарского правительства, принимать дополнительные меры, предложенные ЕС, нет необходимости.

Решение правительства вызвало неоднозначные реакции внутри страны. Особенно негативно на этот шаг отреагировали представители левых политических сил, в частности, Социал-демократическая партия Швейцарии. Президент партии Седрик Вермут назвал это решение "скандальным" и подчеркнул, что оно является большим шагом назад в вопросе международной солидарности с Украиной и поддержании мира.

Социал-демократы считают, что правительство страны, отказываясь от внедрения некоторых санкционных мер, ставит интересы товарных компаний выше международной ответственности. Это подчеркивает раскол в швейцарском обществе относительно того, какой должна быть позиция страны в конфликте между Украиной и Россией, а также роль Швейцарии как международного финансового центра, который имеет дело с большими объемами товарных ресурсов.

Швейцария, которая имеет долгую историю нейтралитета в международных конфликтах, столкнулась со сложной дилеммой санкций против России после начала войны в Украине. С одной стороны, страна стремится сохранить свои традиции нейтрального государства, не вмешиваясь в политические конфликты. С другой стороны, международное сообщество, в частности Европейский Союз, оказывает давление на Швейцарию с требованием полной поддержки санкционной политики.

Важным фактором, влияющим на решение швейцарского правительства, являются экономические интересы страны. Швейцария является одним из самых крупных международных финансовых центров и местом, где сосредоточены многочисленные товарные компании. Выполнение всех санкционных ограничений может оказать негативное влияние на экономику страны, что создает дополнительные трудности для правительства в выборе своей позиции.

Одной из основных причин, по которым Швейцария отказалась от внедрения части санкций, является то, что швейцарские дочерние компании, работающие в третьих странах, могут пытаться обойти санкции против России. Правительство утверждает, что уже сейчас проводит расследование против таких компаний и имеет все необходимые юридические механизмы для предотвращения подобных действий. Однако критики считают, что этого недостаточно и что решение не применять полную силу санкций подрывает международные усилия по предотвращению обхода ограничений.

Решение Швейцарии вызвало беспокойство и за пределами страны. Европейский Союз и его страны-члены внимательно наблюдают за развитием ситуации, поскольку отказ Швейцарии от некоторых мер может осложнить реализацию санкционного давления на Россию. Позиция Швейцарии также важна для глобальных усилий по ограничению возможностей России финансировать войну в Украине с помощью финансовых и товарных рынков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, FATF рассматривает возможность включения России в черный список, что может привести к ее финансовой изоляции и серьезным экономическим последствиям. Для принятия этого решения необходим консенсус всех членов организации.

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