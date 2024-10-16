FATF снова попытается внести Россию в черный список: Politico объяснило, какие последствия это будет иметь для Кремля

FATF рассматривает возможность включения России в черный список, что может привести к ее финансовой изоляции и серьезным экономическим последствиям. Для принятия этого решения необходим консенсус всех членов организации.

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Об этом пишет Politico. Указанная возможность связана с многочисленными обвинениями против России в отмывании денег, финансировании терроризма, сотрудничестве со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран, и поддержке незаконных военных формирований.

Базирующаяся в Париже FATF является межправительственной организацией, регулярно оценивающей страны по критериям борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Орган также сосредотачивается на мероприятиях по распространению ядерного, химического и биологического оружия. Попадание в черный список FATF означает признание государства не выполняющим международные обязательства по борьбе с финансовыми преступлениями, что может иметь серьезные экономические последствия.

Включение России в этот список может привести к тому, что иностранные банки и финансовые учреждения начнут избегать сотрудничества с российскими компаниями и банками из-за опасений быть привлеченными к отмыванию денег или поддержке терроризма. Кроме того, страны, соблюдающие стандарты FATF, будут вынуждены применить к России дополнительные санкции, что фактически может изолировать ее от международных финансовых рынков. Для большинства государств попадание в черный список экономически разрушительно и негативно влияет на их репутацию в мире.

Еще в феврале 2023 года FATF приостановила членство России из-за ее военного вторжения в Украину, однако до сих пор организация воздерживалась от внесения России в черный список. Украина уже неоднократно обращалась к FATF с просьбой сделать это, в частности, из-за агрессивного поведения России на международной арене, финансирования незаконных военных формирований и поддержки террористических группировок.

В июне 2024 года FATF на пленарном заседании не включила Россию в список, несмотря на подтвержденные данные о ее финансовых связях с Северной Кореей, которые нарушают резолюцию ООН. Организация заявила, что считает агрессию России неприемлемой, однако для принятия решения о внесении страны в черный список нужен консенсус среди всех членов, среди которых Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия. До сих пор добиться такого единства не удалось.

Одним из ключевых аргументов, которые представлены в досье, обсуждаемом членами FATF, являются тесные финансовые и военные связи России со странами высокого риска, такими как Северная Корея и Иран. Эти связи нарушают международные нормы и способствуют усилению угрозы глобальной безопасности. Кроме того, Россию обвиняют в финансировании частных военных компаний, в частности "ЧВК Вагнера", которая играет важную роль в военных действиях на территории Украины и участвует в ряде незаконных операций в других странах.

Дополнительно в докладе указывается роль криптовалют и каналов в мессенджерах, таких как Telegram, которые используются для финансирования терроризма и отмывания денег. В частности, Россия финансирует через эти каналы незаконную деятельность, получая средства от продажи украденных во время войны товаров – от украинского зерна до полезных ископаемых. Эти факты подтверждают серьезные нарушения России, противоречащие принципам FATF.

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