Школьный сезон в Алло: в топе продаж – рюкзаки, наушники и настольные лампы

К учебному году маркетплейс инновационных товаров Алло предложил скидки до 50% на нужные для учебы товары, чтобы подготовка к учебному году была легкой и выгодной. В список самых востребованных товаров для школы и учебы попали рюкзаки, смартфоны, ноутбуки, беспроводные наушники, LED-лампы, планшеты и пауэрбанки.

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Пик закупок товаров к школе в Алло пришелся на конец лета. По результатам последней недели августа, продажи пауэрбанков и зарядных станций возросли в 4 раза, а продажи планшетов и ноутбуков – на 10% по сравнению с предыдущей неделей. В целом в августе продажи планшетов, телевизоров, ноутбуков и мелкой бытовой техники увеличились на более чем 15% по сравнению с показателями августа 2023 года. А вот средний чек остался практически таким, как в этот же период прошлого года.

5 популярных товаров, которые покупали в Алло к учебному году

В списке необходимых для учебы товаров – смартфоны, наушники и настольніе лампы.

По результатам августа, наибольшим спросом пользовались:

Смартфон Redmi Note 13 Pro 8/256 Midnight Black. Смартфон Redmi Note 13 8/256 Midnight Black. Наушники 1MORE ColorBuds 2 TWS (ES602) Frost White. Настольная лампа WORK'S DEA6108 3W, 6000K,1200 mA (126593). Рюкзак Mi Casual Daypack Dark Blue, весь запас которого был раскуплен задолго до окончания акционного предложения.

Планшеты и ноутбуки – также в топе продаж, ведь они обязательно понадобятся во время офлайн- и онлайн-учебы.

Популярные у клиентов Алло модели планшетов и ноутбуков для учебы.

Планшеты:

Redmi Pad Pro 8/256 ГБ. Lenovo Tab M11 8/128 ГБ. Apple iPad 10.2". Redmi Pad SE 4/128 ГБ. Samsung Tab A9+.

Ноутбуки:

RedmiBook Pro14 R5/16G/512G (JYU4399CN). RedmiBook 16 i5/16GB/512GB/W11 (JYU4577CN). ASUS TUF Gaming FA506NF-HN033 (90NR0JE7-M004K0). Apple MacBook Air 13 M1 (MGN63) Space Grey. Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEU.00Q).

Каждый товар в Алло представлен официально, он имеет гарантию производителя. За покупки традиционно будет начислен кешбэк по программе лояльности Алло Гроші. Клиентам доступны программа кредитования и оплата частями. При оформлении заказа на allo.ua и в мобильном приложении покупки абсолютно бесплатно доставляют в магазины Алло, Алло МАХ и точки выдачи Алло Express.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.