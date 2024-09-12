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Школьный сезон в Алло: в топе продаж – рюкзаки, наушники и настольные лампы

Мария Шевчук
Рынки и компании
2 минуты
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Школьный сезон в Алло: в топе продаж – рюкзаки, наушники и настольные лампы

К учебному году маркетплейс инновационных товаров Алло предложил скидки до 50% на нужные для учебы товары, чтобы подготовка к учебному году была легкой и выгодной. В список самых востребованных товаров для школы и учебы попали рюкзаки, смартфоны, ноутбуки, беспроводные наушники, LED-лампы, планшеты и пауэрбанки.

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Пик закупок товаров к школе в Алло пришелся на конец лета. По результатам последней недели августа, продажи пауэрбанков и зарядных станций возросли в 4 раза, а продажи планшетов и ноутбуков – на 10% по сравнению с предыдущей неделей. В целом в августе продажи планшетов, телевизоров, ноутбуков и мелкой бытовой техники увеличились на более чем 15% по сравнению с показателями августа 2023 года. А вот средний чек остался практически таким, как в этот же период прошлого года.

Школьный сезон в Алло: в топе продаж – рюкзаки, наушники и настольные лампы

5 популярных товаров, которые покупали в Алло к учебному году

В списке необходимых для учебы товаров – смартфоны, наушники и настольніе лампы.

По результатам августа, наибольшим спросом пользовались:

  1. Смартфон Redmi Note 13 Pro 8/256 Midnight Black.
  2. Смартфон Redmi Note 13 8/256 Midnight Black.
  3. Наушники 1MORE ColorBuds 2 TWS (ES602) Frost White.
  4. Настольная лампа WORK'S DEA6108 3W, 6000K,1200 mA (126593).
  5. Рюкзак Mi Casual Daypack Dark Blue, весь запас которого был раскуплен задолго до окончания акционного предложения.

Планшеты и ноутбуки – также в топе продаж, ведь они обязательно понадобятся во время офлайн- и онлайн-учебы.

Школьный сезон в Алло: в топе продаж – рюкзаки, наушники и настольные лампы

Популярные у клиентов Алло модели планшетов и ноутбуков для учебы.

Планшеты:

  1. Redmi Pad Pro 8/256 ГБ.
  2. Lenovo Tab M11 8/128 ГБ.
  3. Apple iPad 10.2".
  4. Redmi Pad SE 4/128 ГБ.
  5. Samsung Tab A9+.

Ноутбуки:

  1. RedmiBook Pro14 R5/16G/512G (JYU4399CN).
  2. RedmiBook 16 i5/16GB/512GB/W11 (JYU4577CN).
  3. ASUS TUF Gaming FA506NF-HN033 (90NR0JE7-M004K0).
  4. Apple MacBook Air 13 M1 (MGN63) Space Grey.
  5. Acer Aspire 3 A315-59 (NX.K6SEU.00Q).

Каждый товар в Алло представлен официально, он имеет гарантию производителя. За покупки традиционно будет начислен кешбэк по программе лояльности Алло Гроші. Клиентам доступны программа кредитования и оплата частями. При оформлении заказа на allo.ua и в мобильном приложении покупки абсолютно бесплатно доставляют в магазины Алло, Алло МАХ и точки выдачи Алло Express.

Алло – маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.