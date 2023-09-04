"Схемщики" продолжат зарабатывать на продаже сигарет в Duty Free, несмотря на подписанный Зеленским закон, – Железняк

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9315, вводящий временный запрет на продажу в Duty Free всех сигарет, "хитсов" и других никотиносодержащих продуктов, в силу он вступит лишь с 1 октября, а не 1 сентября, как предполагалось ранее. Причина – задержка с публикацией.

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Об этом сообщил замглавы профильного комитета Верховной Рады, инициатор законопроекта Ярослав Железняк. Он отметил: таким образом "схемщики" смогут получить на торговле нелегальными табачными изделиями дополнительные десятки миллионов.

Железняк напомнил: в Верховной Раде закон был принят 10 августа. Президент подписал его 30 сентября.

"Закон вступает в силу "с первого числа месяца, следующего за месяцем его опубликования". Должны были сразу опубликовать [после подписания президентом], но в публикацию "Голосу Украины" его дали только 2 сентября. Т.е., закон вступит в силу только с 1 октября", – объяснил нардеп.

При этом он подчеркнул: такая задержка оказалась очень выгодной "схемщикам", продающим в Duty Free сигареты и пр. табачные изделия. Ведь она "выиграла для них целый месяц и, думаю, десятки миллионов".

Почему это важно

Объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине достиг 20,2%. Речь идет о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах.

При этом главная часть "нелегала" – это именно нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free (10,8%). В некоторых пунктах пропуска, согласно данным статистики, каждый человек "покупал" по 26-36 пачек сигарет за раз, что свидетельствует о махинациях.

Что запрещает закон

Как объяснял ранее глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев, документом предлагается на время военного положения запретить размещение и продажу в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free) табачных изделий. При чем речь идет обо всех товарных позициях 2401-2404 согласно УКТ ВЭД. Это:

2401 – табачное сырье, табачные отходы;

2402 – сигары, сигары с отрезанными концами, сигариллы и сигареты с табаком или его заменителями;

2403 – другой табак промышленного производства и заменители табака промышленного производства, "гомогенный" или "восстановленный" табак, табачные экстракты и эссенции;

2404 – продукты, содержащие табак, восстановленный табак, никотин, заменители табака или никотина, предназначенные для вдыхания без горения, а также другие никотиносодержащие продукты, что предназначены для обеспечения поступления никотина в тело человека.

"Законопроект разработан с целью разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизным налогом под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли", – объяснил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, НАПК внесло две ведущие табачные компании мира – Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI) – в список международных спонсоров войны. Им, в частности, принадлежат табачные бренды Marlboro, Parliament, Bond, L&M, HEETS, Winston, LD, Sobranie и многие другие. Попадание в перечень грозит компаниям серьезными репутационными потерями на мировом уровне.

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