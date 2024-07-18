Сезон в самом разгаре: популярный летний овощ в Украине стремительно снизился в цене

Цены на картофель нового урожая в Украине снизились на 27% из-за увеличения предложения, вызванного благоприятными погодными условиями для более быстрого сбора урожая. В настоящее время оптовая цена составляет 8-15 гривен за килограмм, в то время как в магазинах она стоит от 15 до 22 гривен за килограмм.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Основными причинами снижения цен на картофель является жаркая и засушливая погода, установившаяся в основных регионах производства.

Такие погодные условия позволили фермерам ускорить темпы уборки урожая, что привело к значительному увеличению предложения картофеля на рынке. Как следствие, повышенное предложение вызвало отрицательный ценовой тренд в этом сегменте.

Сегодняшние закупочные цены на картофель нового урожая колеблются в пределах 8-15 гривен за килограмм, что является значительным снижением по сравнению с предыдущей неделей. Следует отметить, что в аналогичный период прошлого года цена на картофель нового урожая в Украине была в среднем на 20% дешевле, чем сегодня. Это свидетельствует об определенном ценовом подъеме по сравнению с прошлым годом, однако с учетом текущего снижения цен ситуация может вновь измениться.

Многие производители не исключают возможности дальнейшего снижения цен на картофель, если темпы сбыта этой продукции в ближайшее время не ускорятся. Увеличенное предложение и недостаточный спрос могут привести к снижению стоимости, что создает вызовы для фермеров, рассчитывающих на стабильный доход от реализации своей продукции.

Цены в магазинах

На 18 июля молодой картофель в крупных супермаркетах продается в среднем по 15,87 грн/кг, хотя некоторые торговые сети держат цены на уровне 20 грн. Основные продуктовые магазины установили следующие цены:

АТБ – 15,85 грн/кг;

Varus – 16,50 грн/кг;

Фора – 16,90 грн/кг;

Сильпо – 20,69 грн/кг;

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сократили посевы гречихи, что приведет к росту цен на эту стратегическую крупу осенью на 15% или на 4 гривны за килограмм. Причиной этого является нерентабельность выращивания гречихи, поэтому фермеры переходят на другие культуры, такие как кукуруза.

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