Sense Bank и Timac Agro Ukraine начали совместную программу кредитования
Государственный Sense Bank и Timac Agro Ukraine начали совместную программу кредитования: "Твой отличный урожай с продукцией от Timac Agro Ukraine и кредитом от Sense Bank, ставка от 0,01% годовых".
Об этом сообщили представители банка на своем сайте. По словам банкиров, совместная партнерская программа создана для поддержки аграрного сектора Украины.
По условиям партнерской программы действует сниженная процентная ставка от 0,01% годовых. Кроме того, партнерская скидка применяется к государственной программе кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" то есть процентная ставка по ней составляет 8% годовых для микробизнеса вместо 13%, 10% годовых – для среднего бизнеса вместо 15%.
Как отмечается в новости, по условиям программы "Твой отличный урожай с продукцией от Timac Agro Ukraine и кредитом от Sense Bank, ставка от 0,01% годовых" можно получить до 7,5 миллиона гривен кредитных средств без обеспечения, а срок такого займа может составлять до 12 месяцев. Комиссия же составляет 0% или 1,5% в зависимости от выбранной программы финансирования.
График погашения основной задолженности можно выбрать: ежемесячно равными частями или адаптированный к агросезону. Предварительное решение о финансировании Sense Bank предоставляет за 24 часа при минимальном пакете документов.
Директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank Яна Шумунова отметила, что поддержка аграрного сектора является важной частью работы банка: "Аграрный сектор остается флагманом украинской экономики. Поэтому поддержка такой важнейшей отрасли – это безусловный приоритет в работе нашего банка. Такие партнерские программы являются прекрасным инструмент для получения необходимого финансирования фермерами в Украине, поскольку позволяют с минимальными лишними затратами улучшить результаты их важной работы", – подчеркнула госпожа Шумунова.
Генеральный директор Timac Agro Ukraine Евгений Донцов так прокомментировал событие: "Рад сообщить, что Timac Agro Ukraine начинает сотрудничество с Sense Bank, еще одним надежным финансовым партнером, который будет поддерживать наших клиентов в вопросах льготного финансирования. Это партнерство – часть нашей стратегии по повышению доступности инновационных решений для украинских аграриев. Мы понимаем, насколько важно иметь финансовую поддержку в решающие моменты, особенно в нынешних условиях. Именно поэтому мы стремимся создавать эффективные инструменты, позволяющие аграриям инвестировать в плодородие своих почв и стабильность урожая. Спасибо команде за активную работу над этим проектом! Впереди – еще больше возможностей для наших клиентов и партнеров. Вместе – сильнее".