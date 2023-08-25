Семья "слуги народа" погрязла в схемах "Мотор-Сичи": брат нардепа Касая мог продавать России двигатели для вертолетов

Еще один родственник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая, племянник которого уже засветился в скандале с продажей Минобороны курток за $30 млн, мог быть замешан в "схематозе", напрямую ударившем по обороне Украины. Речь идет о брате Геннадия Касая Павле – он во время работы на предприятие "Мотор-Сич" и подозреваемого в госизмене Вячеслава Богуслаева мог продавать россиянам двигатели для вертолетов "Ка-52".

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На это указывает ряд журналистских расследований, а также данные ЦПК. О связи Павла Касая с "Мотор-Сичью" рассказали в "УП", исследуя закупки одежды для военных. Они выяснили, что Павел Касай, отец Александра Касая (он возможно, был одним из бенефициаров схемы с куртками), долгое время работал на "Мотор-Сич".

"Геннадий Касай стал депутатом от "Слуги народа", выиграв выборы в округе №74 в Запорожье. В момент выборов он работал гендиректором спорткомплекса "Мотор-Сичи" – стратегически важного предприятия, президентом которого был экс-нардеп Вячеслав Богуслаев. Помощниками Касая в парламенте стали бывшие советники Богуслаева, в том числе Наталья Ульяненко", – отметили в ЦПК.

С "Мотор-Сич" связана почти вся семья нардепа. Павел Касай был директором по маркетингу "Мотор-Січи", то есть ответственным за сбыт продукции предприятия. Об этой его должности свидетельствуют распечатки попавших в СМИ в марте-2023 телефонных разговоров Богуслаева, а также теперь это подтверждает ЦБК.

"Братом-близнецом Касая является Павел Касай – недавно директор по маркетингу и торговле "Мотор-Сичи". Павел Касай отец гандболиста Александра Касая, который и был основателем фирмы, которая втридорога поставляла для ВСУ "зимние" куртки. Павел Касай и Ульян на "Пленках Богуслаева". Во время телефонных разговоров упоминали и "Гену", то есть Геннадия Касая ", – отмечают в ЦПК.

Но это еще не все. По данным YouControl, Павел Касай не просто работал на Богуслаева, но и был директором двух фирм, напрямую связанных с ПАО "Мотор-Сич". Одна из них – ООО "Вертолеты МСБ", в которой Касай числится директором.

Касай и двигатели для России

Обнародованные в прессе расшифровки разговоров Богуслаева включают и прямую речь Павла Касая. К примеру, 27 июля 2022 года Касай и Богуслаев обсуждали некие "страшные" поставки двигателя "АІ-9", которые очевидно как-то связаны со сбитыми российскими вертолетами.

"Ну, у нас просят новые "девятки", мы ничего не отвечаем", – приводятся слова Богуслаева. "Да, потому что, Вячеслав Саныч, туда страшновато так, как они просят. Вот сейчас пришло к нам письмо по этой "девятке", которую нашли на сбитом вертолете. Дайте все: контракт, кому отгружали, когда отгружали. За ними сейчас ходят, за "девятками". Их же нашли у вертолетов. Только поэтому их не даем", – цитируется Касай.

О том, что на российских вертолетах "Ка-52" стоят украинские двигатели, стало известно еще весной 2022 года. Однако установить, когда именно происходили поставки, не представлялось возможным, ведь производство вертолетов началось еще в 2008 году.

Однако беседа Богуслаева и Касая косвенно свидетельствует о том, что поставки для нужд РФ, Китая и Ирана велись и в 2022 году. "Нас зажмут. Тем более, надо уходить из "девятки". Нам нужно менять маркировку, я говорил вам об этом. Чтобы не было МС ("Мотор Сич". – Ред.). Просто номер – и все", – говорил Богуслаев Касаю.

Что касается Геннадия Касая, то он и поныне является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Именно через этот комитет проходят, в частности, согласования оборонных заказов. И, по данным "Радио Свобода", Касай пытался лоббировать увеличение таких заказов для "Мотор Сич".

На вопрос журналистов "Как вы относитесь к тому, что Вячеслав Богуслаев обвиняется в пособничестве государству агрессору?" Геннадий Касай тогда ответил: "Я жду… Если там будет доказана его вина – значит, предатель. А если не будет доказана, то, значит, кто-то там совершает ошибку. Но во время войны недопустимо ни финансировать терроризм, ни что-либо делать, какие-то дела со страной-агрессором. Суд докажет – ну тогда…".

После того, как Богуслаев был задержан, "Мотор Сич" перевели под контроль государства. По словам источников, с завода по состоянию на весну-2023 уволили часть лояльного Богуслаеву менеджмента, в том числе на предприятии перестал работать Павел Касай.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о схеме с закупкой курток для Минобороны. Их приобрели у якобы турецкой компании Vector Avia, совладельцем которой на тот момент был сын Павла Касая и племянник Геннадия Касая.

Куртки, которые согласно данным экспертизы не могут использоваться по назначению. Вместо зимних курток в Украину ввезли некачественный товар, а при пересечении границы цена взлетела в три раза.

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