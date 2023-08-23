Масштабные схемы в Минобороны подтвердила ВСК: коррупционеры в разгар войны превратились в "убийц"

Минобороны на заседании временной следственной комиссии (ВСК) подтвердило: ведомство закупило куртки якобы турецкой компании Vector Avia на 30 млн долларов. Это те самые куртки, которые согласно данным экспертизы не могут использоваться по назначению. Вместо зимних курток в Украину ввезли некачественный товар, а при пересечении границы цена взлетела в три раза. При этом в разгар войны воровство миллионов долларов из военного бюджета происходит ценою жизней украинских военных. А коррупционеры превратились в "убийц": их действия приводят к росту числа потерь на фронте.

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Министерство обороны в очередной раз вляпалось в крупный скандал с закупками. Защитники отдают свои жизни за страну на фронте, а те, кто должен служить этой стране и обеспечивать военных всем необходимым, продолжают обогащаться на схемах. И ВСК фактически подтвердила коррупцию в МО.

Что известно об очередном масштабном скандале

Издание ZN.UA опубликовало очередное расследование Юрия Николова о закупках Минобороны. Еще летом 2022 года украинские производители били тревогу, что Министерство обороны не объявляет вовремя закупок зимней одежды для бойцов. Вместо этого Минобороны с приближением холодов заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды. Эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн долл. и 202 тыс. штанов на 13 млн долл.

Средний вес китайских курток составил 2 кг. А турецких – 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетом и теплой зимней курткой. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку.

В судебном реестре есть данные об уголовном производстве по этой одежде. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветрозащитные зимние и брюки ветрозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению".

А зимняя одежда, которая ехала в Украину по другому договору №VV2022-М1708, границу в Молдове пересекала с документами в 27 500 долл. за партию, а границу в Украине – уже за 367 500 долл. Более того, куртки из этой партии уже продаются на OLX. В парламенте создали ВСК, которую возглавил Ярослав Железняк. На заседание комиссии пришел представитель Минобороны. Как сообщил Железняк:

Минобороны подтвердило, что с 25.08.2022 года начали работать с турецкой компанией Vector Avia.

Они заключили контракт на 30 млн долл. с полной предоплатой.

Собственник "турецкой компании" – украинец Роман Плетнев из Запорожья, который ранее подобной деятельностью не занимался. Сайт компании был открыт уже после подписания контракта. "Мое выступление. Достаю факты о фирме: и об основателе Плетневе. И о сайте. И об уголовных делах, по которым они уже попадались с занижением цены (только поставка была через Молдову), и по несоответствию качеству и стандартам их формы (дело вел НацПол, а затем у них забрала СБУ). Конечно, о делах Минобороны сказали, что не знали. Очень просто доказываю, что инвойсы, которые показало Минобороны, – поддельные..." – пишет Железняк.

Фактически Временная следственная комиссия подтвердила расследование журналистов. Куртки закупили по цене в три раза выше рыночной (цена выросла в три раза, как только товар пересек границу), они не соответствуют качеству и фактически не являются зимними. Железняк также указывает, что в судебных материалах есть данные о связи между собственником компании и должностными лицами Минобороны.

Заработок только на одной поставке (а таких было много) около 300 тыс. долларов, утверждает Железняк. Он также опубликовал сравнительную таблицу цен.

"Убеждена, что мы снова имеем дело с коррупцией в Минобороны под руководством Резникова. Место г-на Резникова – очевидно, не во главе Министерства обороны страны в войне", – прокомментировала на своей странице в Facebook член ВСК Анастасия Радина.

Скандалы в Министерстве обороны не утихают

Это далеко не первый и не единственный скандал вокруг закупок в Минобороны. После яиц по 17 грн за штуку ведомство также попалось на завышенных ценах на бронежилеты, на сухпайки. Как результат, замминистра Вячеслав Шаповалов и руководитель департамента по закупкам Богдан Хмельницкий оказались в СИЗО.

Но на этом схемы не заканчиваются. Журналистам наверняка удалось обнаружить далеко не все махинации с ценами. Однако даже те факты, которые удалось подтвердить, шокируют. К примеру, в первые месяцы войны бронежилеты закупали по завышенным в разы ценам. Товароведческая экспертиза показала, что цена в 43 тыс. грн за бронежилет 4-го класса при курсе 29 грн/долл. была в разы больше тогдашней нормы.

Кроме того, ZN.UA опубликовали контракт на закупку сухпайков прошлой весной. 14 марта 2022 года, через три недели после начала вторжения, Минобороны заказало у киевской фирмы ООО "Танос Технолоджи" один миллион вегетарианских сухпайков из Турции на 430 млн грн, что по курсу в то время составило 14,7 млн долл.

Из дополнительного соглашения к этому контракту от 8 июля 2022 известно, что в начальной версии был подогреватель пищи, но затем он исчез. Вместо этого в состав сухпайка включили куриный паштет – единственный мясоемкий продукт в вегетарианском рационе.

"Стоимость отдельных составляющих в контракте Минобороны неизвестна. Но известна цена, по которой "Танос Технолоджи" покупало составляющие сухпайков у турецкой фирмы Orta Akdeniz Gumrok Ve Tiracet Bm. Фасоль, бобы, булгур, суп и компот вместе стоили 181 грн. Таким образом, на куриный паштет, печенье, кофе в стиках и одноразовую посуду приходилось 248 грн. ZN.UA не удалось найти столь дорогостоящих товаров в магазине "Новус", чтобы выйти на подобную расчетную сумму", – говорится в публикации.

Следователи СБУ получили доступ к сухпайкам, привезенным "Танос Технолоджи". Оказалось, что они упакованы в картонные коробки с надписью "Восстанавливайся, Украина. Мы верим в лечебную силу любви и поддержки". Здесь же присутствует логотип Legurme – этот бренд принадлежит компании Yayla. Под ним он продает определенную часть своей продукции. Однако часть товаров передавали Украине бесплатно.

И это только несколько схем, которые стали публичными. Часть чиновников Министерства обороны ведут себя так, будто Украина уже победила в войне, а коррупция в ведомстве не приведет к гибели украинцев на фронте. Сколько дронов, которые спасают жизни защитников, можно было купить за украденные из бюджета десятки миллионов долларов? Как так может происходить, что волонтеры собирают деньги на обеспечение армии, в то время как огромное ведомство, которое получает почти половину бюджета страны, ворует на армии?