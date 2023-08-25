Масштабная коррупция в Минобороны: к схеме может быть причастен родственник "слуги народа", раскрыто имя

В деле о закупке Минобороны курток за 30 млн долларов обнаружился новый фигурант. Со схемой может быть связан родственник нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая, который является членом профильного комитета Верховной Рады.

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Племянник депутата Касая Александр оказался одним из экс-совладельцев той самой "турецкой компании" Vector avia hava araçlari украинца Романа Плетнева, которая получила 30 млн долл. из украинского бюджета и отправила Минобороны по завышенной стоимости летние куртки вместо зимних. Об этом говорится в расследовании "УП".

Сейчас единственным собственником Vector avia является Плетнев, но до еще до февраля 2023 года, кроме него в компании был совладельцем значился Александр Касай. А скандальная закупка Минобороны состоялась в 2022 году, то есть еще при Касае.

Интересно, что дядя Александра Геннадий Касай входит в парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке. А до работы в Раде Геннадий был директором дворца спорта "Юность" компании "Мотор-Сич" в Запорожье ("Мотор-Сичью" руководил подозреваемый в госизмене Вячеслав Богуслаев). Брат нардепа, отец Александра тоже много лет работал у Богуслаева. При этом основной фигурант дела Роман Плетнев – тоже из Запорожья.

Племянник нардепа Александр Касай – 26-летний гандболист. И играл он в клубе "Мотор", который спонсирует та же "Мотор-Сич". В данных о компании его имя появляется с момента регистрации фирмы в 2021 году.

Журналистам удалось связаться с нардепом Геннадием Касаем и спросить у него, как его племянник-спортсмен в 24 года решил стать совладельцем компании в Турции, которая со временем получила 30 млн долларов от Минобороны. Касай не стал отрицать, что Александр – его племянник, но заверил: о бизнесе родственника якобы не знал.

"Мне ничего не было известно, тем более тогда. Я к этому не имею никакого отношения. То, что мой племянник был какой-то основатель, я такого не знал. Но точно знаю, что он уже долгое время не основатель", – сказал нардеп.

На замечание, что основателем компании Александр перестал быть уже после открытия уголовного производства, нардеп ответил: "Я даже не знаю, когда он вышел... Я второго основателя вообще не знаю. Он (Александр. – Ред.), наверное, общался с ним (основателем Плетневым. – ред). И ему наверняка порекомендовали... Мне было принципиально, чтобы он там не был. И его сейчас там нет", – рассказал Касай об участии своего племянника в коррупционном скандале.

Нынешний собственник "турецкой компании" – украинец Роман Плетнев из Запорожья ранее подобной деятельностью не занимался. А сайт компании был открыт уже после подписания контракта.

Журналисты в разговоре с нардепом Касием озвучили гипотезу, что он и сам мог принимать участия в деятельности Vector avia. Однако не мог делать этого напрямую как член профильного комитета, именно поэтому сооснователем стал его племянник. Также журналисты предполагают, что у Касия могут быть кураторы или просто связи в Минобороны, которые и обеспечили заключение соответствующих контрактов.

Касий эту гипотезу опроверг, но не прямо. "У меня тоже есть гипотеза. Что завтра может быть ядерный взрыв. Может же быть завтра ядерный взрыв?", – сказал он. А вот Александр Касай на звонки и сообщения не ответил.

Напомним, как подтвердила ВСК Рады, куртки закупили по цене в три раза выше рыночной (цена выросла в три раза, как только товар пересек границу), они не соответствуют качеству и фактически не являются зимними. Нардеп из ВСК Ярослав Железняк ("Голос") также указывает, что в судебных материалах есть данные о связи между собственником компании и должностными лицами Минобороны. Заработок только на одной поставке (а таких было много) около 300 тыс. долларов, утверждает Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, это далеко не первый и не единственный скандал вокруг закупок в Минобороны. После яиц по 17 грн за штуку ведомство также попалось на завышенных ценах на бронежилеты, на сухпайки. Как результат, замминистра Вячеслав Шаповалов и руководитель департамента по закупкам Богдан Хмельницкий оказались в СИЗО.

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