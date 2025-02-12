СБУ потребовала отобрать у фирм Шапрана спецразрешения "Юниграна": СМИ узнали о судебных исках

Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась в Хозяйственный суд г. Киев с иском о признании недействительными ряда договоров купли-продажи спецразрешений на пользование недрами. Изначально этими разрешениями владели карьеры из группы "Юнигран" россиянина Игоря Наумца, контроль над которой в обход санкций получил броварской бизнесмен Сергей Шапран.

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Как сообщили источники Nadra.Info, встречные исковые заявления СБУ поданы по делам, которые уже рассматривает суд. Изданию стало известно о по меньшей мере о двух таких исках СБУ:

по делу об отчуждении спецразрешения Малинского камнедробильного завода (МКДЗ);

(МКДЗ); в деле о спецразрешениях Пинязевицкого карьера.

"СБУ просит отменить договоры купли-продажи "как сделки, совершенные с целью, заведомо противоречащей интересам государства и общества". Кроме этого, в Службе считают целесообразным взыскать в доход государства уплаченную цену спецразрешений по каждому соглашению", – говорится в сообщении.

Источники предполагают, что аналогичный иск будет подан и по делу Коростенского карьера. Однако подробностей не предоставляют.

Ранее МКДЗ, Коростенский и Пинязевицкий карьеры входили в бизнес-империю Наумца "Юнигран". Бизнесмен с российским паспортом находится под санкциями СНБО с 2023 г. Все месторождения находятся в Житомирской области.

В 2023-2024 годах добывающая деятельность этих компаний блокировалась в санкционном порядке. Однако после сомнительно с точки зрения закона вывода спецразрешений из-под санкций СНБО в 2024 г. права пользования недрами были проданы в ООО "Новел Пром" Марка Трабулси, а затем Малинской и Коростенской добывающим компаниям Сергея Шапрана.

Интересно, что последние отчуждения спецразрешений произошли на фоне судебных запретов. За это дважды штрафовали должностных лиц Госгеонедр – в ноябре-2024 и январе-2025.

Эту схему до мельчайших подробностей раскрыли расследователи проекта "Схемы". Расследование выявило, что Шапран вместе с менеджером компаний Наумца Владимиром Соцковым создали три новые фирмы – "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент", которые через посреднические компании "Мартен Локс" и "Энкрос" по заниженным ценам приобрели активы "Юниграна". В целом Шапран контролирует более 20 компаний, деятельность которых варьируется от деревообработки до финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Киевский апелляционный суд продлевает принимать решения в пользу Шапрана. Судьи уже сняли арест с активов "Юниграна", а теперь затягивают процессы, на которых должны быть приняты важные для защиты интересов государства решения.

Также журналисты узнали, как подсанкционный "Юнигран" продолжает работать, несмотря на санкции и скандалы, под контролем нового теневого владельца. Фирмы из орбиты Шапрана за год в обход санкций реализовали продукции более полумиллиарда гривен, среди их клиентов были даже коммунальные предприятия.

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