Фирмы из орбиты Шапрана заработали полмиллиарда гривен в обход санкций: продукцию закупали даже коммунальные предприятия

В течение 2024 года компании, подконтрольные броварскому предпринимателю Сергею Шапрану, через которые он завладел структурами бизнес-империи "Юнигран" россиянина Игоря Наумца, заработали более 500 млн грн. Среди заказчиков фактически подсанкционной продукции этих компаний оказались, в частности, коммунальные предприятия из Киевской и Житомирской областей.

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Об этом говорится в расследовании издания "СтопКор". Отмечается, что активы подсанкционной группы компаний "Юнигран" продолжают работать, несмотря на санкции и расследования правоохранительных органов. А работа этих активов в свою очередь обогащает их новых собственников.

Так, по данным расследователей, Шапран и его бизнес-партнеры всего за год через сеть фирм-"клонов" – в частности, Uni Stone Plant, Uni Lux, Uni Service – продали продукции более чем на 522 млн грн. Их активная деятельность началась в 2024-м, когда Шапран получил контроль над подсанкционными активами, благодаря своим связям во властных кругах и судебной системе, отмечают журналисты.

"Под брендом "Юниграна" начали действовать фирмы-двойники, продававшие щебень, плитку, взрывчатку и песок. Только ООО "Юни-Люкс" реализовало тротуарной плитки на 133 млн грн, ООО "Юни Стоун Плент" продало щебень на 205 млн грн, ООО "Юни Сервис" обеспечило рынок взрывчаткой на 75 млн грн, а ООО "Стройиндустрия Сервис ЛТД" реализовало песка на 109 млн грн", – говорится в расследовании.

То есть за один только 2024 год из активов "Юниграна" было получено более полумиллиарда гривен. Если бы санкции действительно работали, эти средства мог бы заработать украинский госбюджет. Их хватило бы на 20 тыс. бронежилетов, 10 тыс. дронов Mavic или 1,5 тысячам внедорожников для Сил обороны.

Более того, журналисты выяснили, что эти компании продавали продукцию не только другим "частникам", но и государственным и коммунальным предприятиям. В частности, утверждается, что состоялись такие поставки:

плитка для КП "Управление автодорог" Житомирского горсовета;

песок для КП "ЖЭК №3" в Броварах;

щебень для "Бердичевкоммунсервис", "Киевский зоопарк", "Зелентрест Деснянского района", коммунальных предприятия Ирпеня, Бородянки и других городов.

Утверждается, что схема работает благодаря особенностям отрасли: например, добываемый щебень можно длительно хранить и продавать, формально называя его "остатками". Это позволяет продолжать бизнес даже после его временной блокировки.

Структуры, подконтрольные Шапрану, как раз сталкивались с такой блокировкой. Так, после журналистских расследований уголовное производство касательно "Юниграна" было передано в Главное следственное управление Нацполиции. 16 ноября 2024 года суд наложил аресты на часть имущества "Юниграна" и счета компаний-двойников.

"Но уже через несколько дней руководители предприятий открыли новые счета и разослали клиентам новые реквизиты, аресты оказались малоэффективными... Более того, Главное следственное управление прямо отмечает в судебных материалах, что Шапран стал владельцем активов "Юниграна" из-за коррупционных связей во властных структурах. Однако, несмотря на это, он, вероятно, уже находится за границей, а сам бизнес продолжает приносить колоссальные доходы", – отмечают журналисты.

Дело "Юнигран" и Игоря Наумца

Деятельность "Юниграна" попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Государственное бюро расследований в сопровождении Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов.

По версии правоохранителей, компания под руководством гражданина РФ Игоря Наумца занималась незаконной добычей из украинских недр в промышленных масштабах, а "миллионную прибыль направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ и на материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины".

По данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец, в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные с государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

Весной 2023 года СНБО ввел санкции против Наумца и его доверенного лица, гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после возбуждения уголовного дела. Также санкции касались ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга "Юнигран".

Но в 2024 году ситуация вышла из-под контроля. Контроль над активами подсанкционного "Юниграна" получил Шапран – чтобы стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Эту схему до мельчайших подробностей раскрыли расследователи проекта "Схемы".

Расследование выявило, что Шапран вместе с менеджером компаний Наумца Владимиром Соцковым создали три новые фирмы – те самые "Юни Сервис", "Юни Люкс" и "Юни Стоун Плент", которые через посреднические компании "Мартен Локс" и "Энкрос" по заниженным ценам приобрели активы "Юниграна". В целом Шапран контролирует более 20 компаний, деятельность которых варьируется от деревообработки до финансирования.

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности в Киеве. Однако результат этих следственных действий до сих пор не известен.

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