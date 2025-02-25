Санкции убивают одну из крупнейших отраслей России: стало известно о многомиллиардных убытках

Российская угольная промышленность России переживает тяжелый кризис, вызванный последствиями западных санкций и затруднением с экспортом. На этом фоне крупнейшие угледобывающие предприятия РФ отчитались о 50 млрд рублей (около $0,58 млрд) чистого убытка.

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Как сообщают росСМИ, "Распадская", управляющая крупнейшей угольной шахтой России, потеряла 17% выручки и 36% валовой прибыли, завершив год с чистым убытком в $133 млн, что контрастирует с прибылью в $440 млн годом ранее. Для покрытия финансовых разрывов компания потратила три четверти своих денежных резервов, оставив на счетах лишь $87 млн из $337 млн на начало года.

Компания "Мечел" также пережила падение выручки на 5%, снизив EBITDA на 35% – ее чистый убыток составил 37 млрд рублей. Оба предприятия столкнулись с ухудшением мировых рыночных условий, включая снижение цен на уголь и закрытие западных рынков, что заставило продавать продукцию с большими скидками в Азию.

Еще одной проблемой для "Мечела" стало резкое повышение ключевой ставки Центробанка России, что привело к росту затрат на обслуживание кредитов и снижению свободного денежного потока. Это ограничило возможности финансировать капитальные и экологические проекты. Чистый долг компании вырос на 4%, достигнув 259,4 млрд рублей, что в 4,6 раза превышает показатель EBITDA. В декабре "Мечел" договорился с основными кредиторами об отсрочке платежей на 2025–2026 годы на 35 млрд рублей до 2027–2030 годов.

Результаты "Распадской" оказались хуже ожиданий экспертов. Во второй половине года компания столкнулась с отрицательным денежным потоком, из-за чего ее счета сократились на $216 млн. В целом, по данным Росстата, угольная отрасль России понесла 80 млрд рублей сальдированного убытка в период с января по ноябрь 2024 года.

Ограничения, введенные в отношении угля, оказались более жесткими, чем для нефти и газа, и привели к эмбарго на его экспорт. В результате, крупные угольные компании, такие как СУЭК и "Мечел", оказались в санкционных списках США.

По итогам 2024 года объем угольного экспорта составил 195 миллионов тонн, что на 17,5 млн тонн меньше, чем в 2023 году, и на 26,2 млн тонн меньше, чем в 2022 году. Сравнительно с довоенным 2021 годом (223,4 млн тонн) экспорт угля из России снизился на 13%, что является минимальным показателем за последние шесть лет. Поставки в Индию сократились на 37% до 25 млн тонн, а в Турцию — на 39%, составив 14 млн тонн. Ключевой импортер, Китай, также снизил закупки российского угля на 7%.

Дополнительные трудности для угольной отрасли страны-агрессора создали проблемы с железнодорожными перевозками. Недостаток локомотивов и машинистов на фоне увеличения объемов грузопотока поставили РЖД на грань коллапса. Средняя скорость движения по сети упала ниже 35 км/ч, что стало самым низким показателем с 1991 года. Это привело к задержкам в экспорте угля, что затруднило выполнение планов поставок.

Перспективы отрасли на 2025 год также не радуют. Аналитики предупреждают, что не ожидается роста цен на уголь, санкции продолжают действовать, а логистика остается дорогой, при этом рубль укрепляется, что еще более осложняет ситуацию для угольщиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в январе-апреле 2024 года сальдированная прибыль в секторе "добычи угля" составила 14,3 млрд рублей (около $164,31 млн). Это лишь 6,6% от суммы за аналогичный период прошлого года, то есть доходы РФ от добычи угля упали на 93%, или почти в 15 раз.

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