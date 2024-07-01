Доходы упали в 15 раз: санкции убили одну из крупнейших отраслей экономики РФ

На фоне международных ограничений, введенных в отношении России из-за военной агрессии против Украины, прибыль кремлевского режима от добычи угля сократилась на 93%. Таким образом, страна-агрессор может лишиться одной из крупнейших сырьевых отраслей экономики.

Видео дня

Федеральная служба государственной статистики РФ отчиталась о том, что в январе-апреле сальдированная прибыль в секторе "добычи угля" составила 14,3 млрд рублей (около $164,31 млн). Это лишь 6,6% от суммы за аналогичный период прошлого года, то есть доходы РФ от добычи угля упали на 93%, или почти в 15 раз.

Кроме того, больше половины (52,4%) отраслевых компаний закончили первые четыре месяца 2024 года убытками. Это значительно больше, чем год назад, когда их было 32,7%.

Суммарный финансовый результат прибыльных угледобывающих компаний в РФ сократился втрое – до 72 млрд рублей, а их совокупные потери достигли 58 млрд рублей. В результате их сальдированная прибыль за год упала почти на 200 млрд. На этом фоне финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года убытки могут достичь 450 млрд рублей.

РосСМИ пишут, что на это повлияло сокращение покупателей российского угля в странах, которые кремлевский режим традиционно называет "дружественными": по итогам первого квартала экспорт российского угля просел на 13%. Ежемесячные убытки угольщиков в РФ оценивались в 3 млн тонн экспорта, а цены на сырье обвалились до 3-летнего минимума: до $95 за тонну в портах Дальнего Востока (-6% с начала года) и до $61 в портах Балтийского моря (-14%).

В марте-мае Индия, на которую приходится около трети российского угольного экспорта, сократила закупки на 22% (до 6,76 млн тонн). Также упал экспорт в Турцию, Южную Корею и Японию.

Проблем российским угольным компаниям добавил и Китай, который является крупнейшим покупателем российского сырья. КНР ввела импортные пошлины на уголь, которые не распространяются на других поставщиков – Индонезию и Австралию, входящие зону свободной торговли с КНР.

Стоит отметить, что добыча угля – одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики. Она включает более 30 моногородов, а, учитывая смежные предприятия, в ней заняты 650 тысяч граждан страны-террористки.

Как уже писал OBOZ.UA, несмотря на глубокий кризис, в который входят крупнейшие отрасли российской экономики, диктатор Владимир Путин врет о небывалых экономических успехах страны. В своем послании к Федеральному собранию он назвал Россию уже ли не лидером глобальной экономики, который опережает по росту ВВП все развитые страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!