Самый популярный автобренд 2025 года заходит в Украину: где откроется первый салон

На украинский рынок планирует официально выйти китайский автопроизводитель BYD, который в 2025 году возглавил рейтинг марок новых легковых авто в Украине. Его первый официальный дилерский центр откроется в Николаеве, а следующий – в Полтаве. В планах компании открыть не менее 20 дилерских точек в разных регионах страны.

Об этом сообщили в автокомпании BBCars LLC, которая стала официальным импортером BYD. Ранее она подписала соглашения о сотрудничестве с одним из операторов международного присутствия бренда – китайской Beijing North Huapeng Materials Sales Co.

Планы BYD

Первые дилерские центры откроются в Николаеве и Полтаве. В них планируют создать хабы полного цикла — от продажи до сервиса.

Параллельно с этим уже формируется сеть партнеров в крупных городах, но в планах украинского представителя открыть не менее 20 дилерских центров. В то же время в BYD заявляют о единой ценовой политике независимо от региона, что должно уменьшить дисбалансы между локальными рынками.

Стратегия автокомпании

BYD в Украине делает ставку на универсальность, поэтому в дилерских центрах представят ключевые линейки бренда — от массовых до премиальных. Также клиентам будут предлагать как электромобили, так и гибриды с большим запасом хода, на которых будет сделан отдельный акцент.

Отмечается, что в дилерских центрах будут представлены все пять ключевых линеек бренда:

Dynasty;

Ocean;

Leopard;

Yangwang;

Denza.

Также известно, что новые дилерские центры будут работать в соответствии со стандартами BYD и предоставлять полный клиентам комплекс услуг:

продажа автомобилей,

консультации,

тест-драйвы,

гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Самым слабым местом импортных электромобилей в Украине традиционно был сервис. Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. обеспечивает технологическую поддержку, обучение персонала и интеграцию в глобальную систему стандартов.

BYD – самое популярное авто Украины

В 2025 году в Украине было продано 81,3 тыс. новых легковых автомобилей – это на 17% больше, чем в 2024-м. Это свидетельствует о восстановлении украинского авторынка, поскольку это одновременно самый высокий годовой показатель за все время полномасштабной российской агрессии.

Лидером рынка по итогам года стала китайская марка BYD. Продажи бренда достигли 10 352 автомобилей – в пять раз превышает результат 2024 года. Второе и третье места заняли соответственно Toyota (10 181 проданный автомобиль) и Volkswagen (7 380 авто).

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы существенно нарастили покупку импортных легковых авто с бензиновыми двигателями. В частности, в марте-2026 таких машин было куплено 13,1 тыс. штук, что сразу на 22% превысило прошлогодний показатель.

