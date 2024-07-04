Самый доступный украинцам фрукт подорожал: сколько стоит килограмм

В 2024 году Украину ожидает очень скудный урожай яблок – весенние заморозки значительно навредили яблоневым садам, что сказалась на количестве и качестве фруктов. На этом фоне стоимость яблок будет до 40% выше, чем в прошлом году – не меньше 20 грн за ранние сорта и от 14 грн за поздние.

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Об этом сообщил директор компании Biochem Agro группы EFT Group Василий Бондаровский. Он назвал катастрофическими последствия от непогоды – в некоторых хозяйствах яблоки полностью вымерзли на площадях по 200 га. В некоторых регионах не осталось ни одного непострадавшего сада, сообщает EastFruit.

"Очень многие хозяйства проводили комиссионную оценку, связанную с последствиями от морозов, из-за того, что потери сейчас считаются на уровне области – даже не на уровне какого-то локального хозяйства. В Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Закарпатской областях нет ни одного хозяйства, которое не пострадало и при этом есть потерявшие 100% урожая. В этом году будет много плодов с дефектами из-за повреждений морозом: искривленных, с сеткой, оржавлениями, перетяжками", — рассказал Василий Бондаровский.

Из-за весенних заморозков урожай яблок в 2024 году может быть на 30-40% меньше, чем в прошлом, в связи с чем стоимость фруктов вырастет на 20-40%. Яблоко ранних сортов будет стоить от 20 грн/кг, поздних – от 14-18 грн/кг.

Стоимость яблок в супермаркетах

Согласно данным "Минфин", средняя цена на яблоки в Украине пока что 32,12 грн за кг. Стоимость яблок в крупнейших торговых сетях такая:

"Эко-маркет" – 29,9 грн/кг;

"Фора" – 26,9 грн/кг;

"Новус" – 28,99 грн/кг;

"Метро" – 35,25 грн/кг;

"Варус" – 27,9 грн/кг.

Стоит отметить, что весенние заморозки ударили не только по урожаю яблок, но и по косточковым – в частности, по абрикосам. Первый урожай фруктов появился в середине июня – и хотя много плодов замерзло, те, что поступили на рынок, оказались некачественными, из-за чего их стоимость вышла на треть ниже, чем в прошлом году.

Как уже писал OBOZ.UA, скачок цен на яблоки наблюдается в течение всего 2024 года. Произошло из-за ограниченного предложения качественных яблок и сохранения их многими садовниками для дальнейшей продажи

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