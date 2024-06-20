В Украине появился один из самых популярных летних фруктов: сколько стоит килограмм

В Украине начали продавать первые урожаи абрикоса – и их стоимость намного ниже, чем в прошлом году.Цена от местных производителей пока достигает 50 грн за 1 килограмм.

Видео дня

Об этом сообщили аналитики сельскохозяйственного рынка по EastFruit. Они отметили, что благодаря благоприятным погодным условиям в этом году украинские садовые предприятия смогли выйти на рынок на неделю раньше прошлого года.

В то же время аграрии озабочены – урожайность абрикоса снизилась у большинства производителей. Из-за теплой и солнечной погоды в начале весны фруктовые деревья на юге Украины начали цвести в среднем раньше на 2 недели, чем обычно. Поэтому в мае заморозки уничтожили значительную часть урожая.

Но несмотря на это, абрикос пока продается небольшими партиями по 35-50 грн за килограмм. Эта цена в среднем на 32% дешевле, чем в 2023 году.

Но даже несмотря на ограниченное предложение, спрос на эти летние фрукты достаточно сдержан. Заморозки повредили выжившие цветы, что сильно сказалось на качестве созревших плодов.

Цены на абрикосы в супермаркетах

В крупнейших торговых сетях страны цены на абрикос сильно разнятся. Фрукт можно купить по 65-120 грн/кг в следующих магазинах:

Auchan – 64,90 грн/кг;

АТБ – 85,95 грн/кг;

"Эко-маркет" – 85,90 грн/кг;

"Мегамаркет" – 119,90 грн/кг.

Также OBOZ.UA сообщал о полноценном начале сезона молодого картофеля в Украине. В этой связи аграрии начали снижать цены на этот популярный овощ – стоимость в середине июня уже упала почти на четверть по сравнению с первыми продажами раннего картофеля в середине мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!