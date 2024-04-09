В Украине начался стремительный рост цен на популярный фрукт: какие причины

В 2024 году в Украине наблюдается значительный скачок в ценах на яблоки, и этот тренд только нарастает. Среднерыночные цены на этот популярный фрукт выросли на 25-30% по сравнению с предыдущим 2023 годом. На начало апреля 2024 года в супермаркетах яблоки продают в среднем по 23,85 грн/кг, что почти на 4 грн превышает среднюю цену марта.

Как рассказала OBOZ.UA руководитель отдела маркетинга рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович, это произошло из-за ограниченного предложения качественных яблок и сохранения их многими садовниками для дальнейшей продажи. Ожидается, что цены продолжат расти из-за сезонного уменьшения внутреннего производства.

Такие колебания происходят в результате уменьшения доступности местных овощей и фруктов после зимы, что приводит к повышению цен. Прогнозировать точные цены на следующие месяцы сложно, но с учетом сезонности и текущих тенденций, дальнейший рост цен на яблоки во втором квартале 2024 года вероятен. Важно следить за урожайностью, объемами импорта и экономической ситуацией в стране, поскольку эти факторы могут повлиять на ценовую политику.

Цены на яблоки в супермаркетах

Как показал мониторинг OBOZ.UA по состоянию на 9 апреля, яблоки распространённого сорта "Голден" в крупных сетях супермаркетов продают в среднем по 23,85 грн/кг. В частности:

Auchan – 28 грн/кг;

Novus – 28,99 грн/кг;

Metro – 31 грн/кг;

АТБ – 21,95 грн/кг;

Традиционно на оптово-розничных рынках цены ниже, чем в супермаркетах. К примеру, на "Шуваре" фиксируется гораздо более низкая средняя цена за килограмм яблок "Голден". В апреле она составляет 21 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине значительно подешевела зелень. Так, в начале апреля укроп на оптовом рынке "Шувар" продают в среднем по 160 грн., тогда как год назад он стоил 230 грн.

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