Самые крупные покупатели уходят от Кремля: Турция разрывает нефтяные связи с РФ из-за санкций

Турция начала сокращать импорт российской нефти и переходит на поставки из других стран. Так страна стремится избежать санкционных рисков и сохранить возможность экспорта топлива в ЕС (Европейский Союз). Один из крупнейших турецких НПЗ – SOCAR Turkey Aegean Refinery недавно приобрел четыре партии сырой нефти из Ирака, Казахстана и других стран.

Об этом сообщает Reuters. Речь идет об от 77 до 129 тысяч баррелей в день поставок, которые не имеют российского происхождения, это означает, что SOCAR существенно сокращает использование российской нефти марки Urals, доля которой в сентябре и октябре составляла почти 100% – около 210 тысяч баррелей в сутки.

Одна из новых партий – казахстанская нефть KEBCO, которая по качеству подобна Urals, но не подпадает под санкции. До этого времени SOCAR импортировал лишь один груз этой марки за год, что свидетельствует об изменении подхода к формированию энергетического баланса.

Еще один крупный игрок на рынке – компания Tupras, владеющая двумя нефтеперерабатывающими заводами, – также увеличивает закупки нерусской нефти, в частности из Ирака. По данным источников Reuters, Tupras рассматривает возможность полного отказа от импорта российского сырья на одном из своих предприятий, чтобы сохранить возможность экспорта топлива в ЕС без риска санкций.

Компания уже расширяет географию поставок: в этом году она приобрела первую партию нефти из Бразилии и ожидает еще одну из Анголы. Это свидетельствует о намерении Турции диверсифицировать источники энергоносителей и уменьшить зависимость от Москвы.

По данным аналитической компании Kpler, в ноябре Турция планирует получить 141 тысячу баррелей иракской нефти в сутки, что существенно превышает показатели октября (99 тысяч баррелей) и средний объем поставок за год (80 тысяч баррелей). Всего за период с января по октябрь 2025 года страна импортировала около 669 тысяч баррелей сырой нефти в день, из которых 47% приходилось на российские поставки.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 580 тысяч баррелей, из которых более 333 тысяч баррелей поступали из России. Такая динамика свидетельствует, что Турция, несмотря на прагматичную позицию в отношениях с Москвой, постепенно снижает энергетическую зависимость от российского сырья.

