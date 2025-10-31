Страна ЕС частично отрезала Калининград от российской нефти: что это значит для россиян

Литовская национальная компания LTG ("Литовские железные дороги") готовится соблюдать нефтяные санкции США и Великобритании. Это означает, что Калининградская область РФ лишится единственного поставщика нефти "Лукойла" и "Роснефти" по земле, поэтому нефть будет попадать в российских регион только по морю.

Как сообщает LRT, в прошлом году железнодорожный оператор Литвы перевез в Калининградскую область 371 тыс. тонн нефтепродуктов, из которых 345 тыс. тонн приходились на продукцию "Лукойла", а с начала 2025-го этот показатель составил 194 тыс. тонн. Нефть "Роснефти" через Литву в 2024-2025 годах не транспортировали.

"Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукцию "Лукойла" транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств", – заявили в компании LTG.

Крайний срок у калининградских нефтяников, чтобы запастись нефтью с "материка" – 21 ноября. До этой даты компании должны завершить или прекратить существующие сделки с "Лукойлом", "Роснефтью" и их дочерними предприятиями из санкционных списков.

В LTG предупредили, что намерены следовать рекомендациям иностранных партнёров, чтобы минимизировать бизнес-риски. Однако нефть в российский эксклав также доставляют танкерами по морю – например, из Санкт-Петербурга.

"По завершении переходного периода для завершения сделок LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании "Лукойл" или "Роснефть", санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия", – отметили литовские железнодорожники.

Какие именно компании РФ попали в санкционный список

22 октября Министерство финансов США официально ввело санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних компаний, принадлежащих им на 50% или более, прямо или косвенно. Но позже для их дочерних предприятий в Германии Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing сделали исключение.

В заявлении уточняется, что решение о санкциях против "Лукойла", "Роснефти" и их дочерних компаний США приняли "из-за отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине".

При этом американская сторона пообещала в дальнейшем выступать за мирное урегулирование войны, отметив, что "устойчивый мир полностью зависит от готовности России вести переговоры в духе доброй воли".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что греческие танкерные компании, которые перевозили треть российской нефти, массово отказываются от сотрудничества с РФ из-за новых санкций США и ЕС против "Роснефти" и "Лукойла". Из-за этого транспортировка Urals подорожала до $10 млн за рейс, а Россия все больше вынуждена полагаться на рискованный "теневой флот".

