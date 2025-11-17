Самые дешевые тарифы "Киевстар", Vodafone, lifecell: какие условия и сколько стоят

Украинские мобильные операторы предлагают большое количество тарифов, разобраться в которых порой может быть сложно. Ведь предложения отличаются не только по цене, но и по наполнению. Для того же, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть, какими услугами вы пользуетесь чаще всего. А также какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.

В частности, если вы используете мобильный телефон преимущественно для связи, вам подойдет тариф с базовым наполнением – который, к тому же часто является самым дешевым. При этом стоит помнить, что в целом, мобильные операторы предлагают тарифы двух видов:

Контрактные.

В этом случае абонент подписывает договор с оператором и оплачивает услуги уже после их использования, как правило, раз в месяц.

Предоплатные.

Абонент заранее пополняет счет и только после этого использует услуги связи – звонки, мобильный интернет или сообщения – в пределах внесённой суммы.

Такой формат является самым распространённым среди пользователей в Украине. А потому OBOZ.UA проанализировал тарифные предложения украинских операторов и нашем именно такие.

Самый дешевый тариф Vodafone

Среди трарифов предоплаты самым дешевым у Vodafone является Flexx GO. Его стоимость составляет 320 грн/4 недели. В наполнение этого тарифного плана входят:

25 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ действуют в 28 странах роуминга.

По исчерпании – будут предоставляться 300 МБ на день за 20 грн (20 пакетов на день).

Безлимитные звонки по сети.

Безлим на 30 мобильных приложений.

500 мин для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (28 стран Европы, все входящие, исходящие в Украину и по стране пребывания, где действует тариф).

После исчерпания этого лимита 1 минута звонка будет стоить 3 грн.

Самый дешевый тариф lifecell

Самым дешевым тарифом lifecell из всех доступных для подключения, представленных на сайте оператора, является "Макси". Это тариф предоплаты, и его стандартная стоимость составляет 300 грн/4 недели. В наполнение тарифа входят:

Всего 40 ГБ мобильного интернета (принцип: 20 ГБ "базовых" + 20 ГБ за своевременную оплату).

Безлимитные звонки по сети.

Безлим на 22 мобильных приложения.

Всего 1 500 мин для звонков на другие мобильные и городские номера по Украине (принцип: 750 "базовых" мин + 750 мин за своевременную оплату.

Бесплатная раздача интернета через устройства.

Самый дешевый тариф "Киевстар"

Среди тарифов предоплаты самым дешевым у "Киевстар" является "ВСЕ РАЗОМ Легкий". Он стоит 350 грн/4 недели и предлагает:

20 ГБ мобильного интернета.

Безлимитные звонки по сети.

150 минут для звонков на другие мобильные, городские номера и за границу (16 стран по всему миру).

После использования этих минут стоимость звонков на другие мобильные и городские номера будет составлять 3 грн/минута.

Также тариф предлагает 1 дополнительную услугу на выбор.

Мобильные операторы повысят свои тарифы

В то же время, украинцам нужно быть готовыми к тому, что мобильные операторы повысят свои тарифы. Ведь обновление услуг и сервисов по предложениям требует вложений.

"Например, тот тарифный план, которым я пользуюсь, пока не подорожал. Но я вижу, что другие предложения дорожают. Поэтому ожидаемо, что рано или поздно мой тариф также поднимется на какой-то процент в цене", – рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко. Не став при этом прогнозировать сроки и уровень роста цен.

Впрочем, отметил эксперт, повышение тарифов является "постепенным процессом". Поэтому одномоментного подорожания всех предложений на рынке ожидать не стоит.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в октябре украинцы провели 28 093 переноса мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

