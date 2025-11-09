Украинцы массово переносят свои мобильные номера на одного и того же оператора: к какому уходят чаще всего

В октябре украинцы провели 28 093 переносов мобильных номеров с одного оператора на другой (функция MNP) – преимущественно на lifecell. Уходили же чаще всего к другим операторам абоненты "Киевстара".

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК). Там отметили, что среди крупнейших операторов в октябре "Киевстар" покинули 12 583 абонента.

От Vodafone ушло 9 225 абонента. От lifecell – 6 142. А кроме того:

"Интертелеком" покинули 33 абонентов.

"ТриМоб" – 110.

Чаще всего же, по данным комиссии, украинцы переносили свои мобильные номера на lifecell. Это произошло в 13 854 случаях.

На Vodafonе в июле перенесли 7 971 номеров. При этом:

На "Киевстар" – 6 265.

На "Интертелеком" – 2.

На "ТриМоб" – 1.

Таким образом, констатируется, в прошлом месяце lifecell стал единственным оператором, сумевшим с помощью функции MNP нарастить количество абонентов. Оно у него выросло на 7 712 новых подключений.

Какой мобильный тариф выбрать

В то же время, рассказал OBOZ.UA телеком-аналитик Александр Глущенко, для того, чтобы выбрать наиболее выгодный тариф именно для себя, прежде всего следует четко понять, что именно вам нужно от мобильной связи. То есть:

Какими услугами вы пользуетесь чаще всего.

Какие вообще не используете или пользуетесь минимально – чтобы банально не платить за них "лишние" деньги.

"Например, я очень мало звоню, поскольку преимущественно общаюсь в мессенджерах, поэтому мне нужен интернет. Соответственно, я выбрал тариф, в котором минимум минут, но максимальный объем интернета", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, если вы пенсионер и используете мобильный телефон преимущественно для связи, вам подойдет тариф с базовым наполнением. Который к тому же часто является самым дешевым.

