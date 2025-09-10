С украинцев взыскали более 140 млн грн налога "на отдых": какие области собрали больше всего

Несмотря на войну, внутренний туризм в Украине демонстрирует рекордный рост, а местные бюджеты получили более 142 млн грн туристического сбора. Наибольшие поступления обеспечили Киев, Львовская и Ивано-Франковская области, тогда как малые предприниматели все активнее конкурируют с крупным бизнесом в уплате налога.

Об этом сообщают аналитики Опендатабот. Сумма первого полугодия на треть больше, чем за аналогичный период 2024 года, и почти вдвое больше по сравнению с 2021-м.

Такие цифры свидетельствуют о стабильном росте внутреннего туризма в Украине, который, по прогнозам экспертов, может сделать 2025 год рекордным по объему поступлений налога. Основная активность туристов приходится на второе полугодие, когда сезон пика отдыха формирует наибольшие налоговые поступления.

Нынешний год показал значительное изменение структуры поступлений, ведь 55% туристического сбора оплатили крупные отели, санатории и другие учреждения размещения, тогда как 45% приходится на малый бизнес – владельцев квартир, усадеб и небольших туристических объектов. Для сравнения, еще несколько лет назад крупный бизнес контролировал 62% рынка.

"Не все владельцы жилья, которые сдают туристам помещения, работают официально и платят налоги. Поэтому фактический объем рынка значительно больше, а доля частных предпринимателей недооценена. Внедрение единого реестра транзакций постепенно сокращает теневой сегмент и делает поступления более прозрачными", – отметил юридический эксперт Денис Попов.

Наибольшие взносы в местные бюджеты обеспечили Киев(33,6 млн грн), Львовская область(26,6 млн грн) и Ивано-Франковская область(22,1 млн грн). Вместе эти регионы сформировали более половины(58%) всех поступлений от туристического сбора. Киев вернул себе лидерство после двух лет перерыва, когда первой была Львовщина. Одесса, наоборот, из-за войны потеряла прежние позиции – сборы там сократились почти вдвое по сравнению с 2021 годом. В то же время Буковина, Прикарпатье и Черкасская область продемонстрировали резкий рост – в три-четыре раза больше, чем в довоенный период.

Туристический сбор – это небольшой дополнительный налог для отдыхающих, от нескольких десятков гривен для украинцев до нескольких сотен для иностранцев. Средства идут непосредственно в местные бюджеты. В 2025 году максимальная ставка составляет 40 грн для внутреннего туризма и 400 грн для иностранцев, что также связано с повышением минимальной зарплаты до 8000 грн.

Эксперты прогнозируют, что внутренний туризм в Украине будет расти и в дальнейшем. Сезон отдыха во втором полугодии 2025 года, традиционно более активный, может обеспечить рекордные поступления в местные бюджеты.

