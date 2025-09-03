Налоговая в Украине взялась за рестораны и кафе: какие самые распространенные нарушения

Украинские налоговики заподозрили ряд заведений общественного питания в уклонении от уплаты налогов. В своих декларациях они указывают нереально низкие выручки, а также только безналичные операции.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС). Анализ деятельности субъектов хозяйствования, которые работают в сфере общественного питания (то есть ресторанов, кафе, баров) показал, что некоторые из них декларируют доходы до 50 тысяч гривен в месяц.

В налоговой назвали такие показатели экономически необоснованными, поскольку небольшое заведение обычно требует минимум трех работников (повара, официанта и бармена), а их зарплата не может быть меньше 8 тыс. грн. Кроме того, расходы владельцев таких заведений включают:

лицензию на розничную торговлю алкоголем;

аренду помещения;

закупку продуктов;

другие расходы на содержание бизнеса;

уплату налогов.

Также отдельные рестораторы декларируют только безналичные операции или незначительную долю (до 5 % от общей выручки) наличных расчетов. Такие показатели вызвали у налоговиков подозрение.

"В итоге очевидно, что при задекларированных выручках в размере до 50 тысяч гривен ни одно заведение не смогло бы реально функционировать. Это вредит не только бюджету государства, но и самому бизнесу, ведь рисковые заведения попадают под усиленный контроль", – отметили в ГНС.

На этом фоне предпринимателей призвали добросовестно выполнять нормы налогового законодательства и проводить все расчетные операции через регистраторы расчетных операций в полном объеме.

Украинские рестораторы получают "письма счастья" из налоговой

В мае 1302 владельца магазинов, кафе и ресторанов в Украине получили "письма счастья" от налоговой из-за того, что в марте они осуществляли расчеты исключительно в безналичной форме. Такие превентивные сообщения помогли принести в бюджет миллионы гривен, и в майских выручках:

450 субъектов хозяйствования (34% от уведомленных) отразили в выручке наличные расчеты, таким образом вывели из тени около 4,6 млн грн наличной выручки;

(34% от уведомленных) отразили в выручке наличные расчеты, таким образом вывели из тени около 4,6 млн грн наличной выручки; около 300 субъектов (23% от уведомленных) отчитались об отсутствии выручки или РРО отменены;

(23% от уведомленных) отчитались об отсутствии выручки или РРО отменены; более 500 субъектов (43%) продолжают осуществлять безналичные расчеты без отражения наличных.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с августа украинских физических лиц-предпринимателей (ФЛП) будут ждать серьезные последствия за нарушение требований по применению кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). В частности, их будут штрафовать за отсутствие кассового аппарата, расчет "мимо кассы" или даже мелкие ошибки в фискальных чеках:

за первое нарушение – 100% от суммы продажи ;

; за каждое последующее – 150% от суммы.

