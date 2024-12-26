С "Цезарем" и водкой: премиальный новогодний стол для украинцев

Новый год и Рождество – любимые праздники многих украинцев, а декабрь – это месяц активной подготовки к ним. В это время вместе собираются самые близкие родственники и друзья, поэтому хочется удивить гостей небанальным столом за разумные деньги.

Это можно сделать, если обратить внимание на украинских производителей. Сейчас многие отечественные продукты не уступают по качеству зарубежным и при этом стоят меньше.

Так что OBOZ.UA подсчитал, сколько денег придется отложить, чтобы накрыть 31 декабря действительно премиальный стол.

Основные блюда

Рассчитывая стоимость новогоднего стола, редакция исходила из такого новогоднего набора: салат "Цезарь", индейка в медово-горчичном соусе с яблоками, карпаччо из свеклы, сырно-мясная нарезка, а также бутерброды с икрой. Не забыли мы о фруктах, сладком, алкогольных и безалкогольных напитках.

Главное украшение новогоднего стола – горячее. Мы решили приготовить интересное праздничное блюдо – индейку в медово-горчичном соусе с яблоками. Специи и мед мы не считали, поскольку большинство имеет их дома, поэтому себестоимость такого блюда:

бедро индейки на кости (1,5 кг) – 366 грн;

яблоки (1 кг) – 30 грн;

горчица (130 г) – 20 грн.

Таким образом, "горячий" стол на семью обойдется в 416 грн. А к мясу мы решили приготовить салат "Цезарь" — он вкусный, простой в приготовлении и полезный. Известно несколько разнообразных рецептов, но сделать его по-настоящему праздничным можно, добавив креветки.

Сколько будет стоить приготовить такой салат? Анализ актуальных цен показал, что необходимые продукты для салата "Цезарь" стоят:

салат ромен (200 г) – 90 грн;

креветки (300 г) – 200 грн;

яйца (3 шт. и 1 шт. для майонеза) – 75 грн;

помидоры черри (150 г) – 65 грн;

сыр пармезан (70 г) – 42 грн;

багет – 35 грн.

Конечно, весь десяток яиц украинские хозяйки (или хозяева) в салат не кладут, поэтому часть из них останется. Таким образом, стоимость "Цезаря" будет составлять 507 грн, хотя накануне праздников крупнейшие торговые сети Украины предлагают скидки на креветки, что позволит сэкономить средства.

Закуски

Вместо банальной овощной нарезки мы предлагаем выбрать изысканный вариант – свекольное карпаччо с фетой под бальзамическим крем-соусом. Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

вареная или запеченная свекла (500 г) – 10 грн;

сыр фета (300 г) – 120 грн;

рукола (200 г) – 180 грн;

бальзамический соус – 74 грн.

Такая изысканная закуска на Новый год обойдется украинской семье в 384 грн, хотя бальзамический соус мы посчитали за целую бутылку, поэтому он тоже останется. Также на праздничный стол украинцы традиционно ставят нарезанные сыр и мясо. В корзину мы "положили" ветчину, сало со специями и сыр маасдам:

сыр (300 г) – 105 грн;

сало (300 г) – 75 грн;

ветчина (300 г) – 140 грн.

Таким образом, придется потратить 320 грн. Но как же бутерброды с красной икрой? Этот деликатес никогда не отличался дешевизной, поэтому считаем:

банка красной икры (100 г) – 412 грн;

батон белого хлеба – 24 грн;

сливочное масло (180 г) – 100 грн.

Вся пачка масла вряд ли уйдет на одни только бутерброды с икрой, но тем не менее эта закуска будет самой дорогой на столе. Ее стоимость – 536 грн.

Фрукты и сладкое

Впрочем, Новый год – не праздник без традиционного запаха мандаринов, поэтому мы включили в подсчет и стоимость фруктов.

мандарины (2 кг) – 160 грн;

хурма "Шарон" (1 кг) – 189 грн.

Это означает, что общая стоимость фруктов составит 349 гривен. Но также может захотеться сладостей – на вкус и цвет товарища нет, но мы выбрали пирожные эклеры. Каждый производитель ставит свои цены, а наши пирожные от киевской кондитерской фабрики обошлись в 155 гривен за коробку в 360 грамм.

Напитки

Напитки каждый тоже выбирает сам под себя. Наш выбор – это яблочный сок, стоимость которого составляет 120 грн за 2 литра.

Солидности праздничному столу придаст премиальный алкоголь. Самый популярный выбор украинцев – это водка, поэтому мы выбрали "Первую гильдию", недавно выпустившую лимитированную серию Art Edition.

Такую бутылку не стыдно поставить на стол, поскольку она является настоящим творением искусства, символизируя жизнь через искусство творцов – художников, архитекторов, поэтов и писателей. На разных бутылках можно найти уникальные фигуры, изменившие украинскую и мировую культуру, – в частности Винсента Ван Гога, Антонио Гауди, Тараса Шевченко и Ивана Франко. Art Edition – это не просто набор напитков, это воплощение культурного наследия, придающее особое значение каждому глотку, перенося потребителя в мир высокого искусства и эстетики.

Более того, на нее еще и скидку можно найти. Так что одна бутылка водки объемом 0,7 л на новогодний стол нам обошлась в 149 гривен.

Но во время боя курантов все же хочется загадать желание под бокал игристого. Мы выбрали Prosecco брют от Marengo, которое сейчас можно приобрести по акционной цене 374 грн.

Таким образом, на Новый год редакция OBOZ.UA собрала корзину продуктов стоимостью 3620 гривен. Следует отметить, что этот подсчет приблизительный, поскольку цены продуктов от разных производителей и в разных магазинах отличаются. И, даже несмотря на высокую стоимость продуктов, изысканный праздничный стол можно накрыть украинскими продуктами премиального качества.