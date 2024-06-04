Эксдепутат-коррупционер пошел на соглашение в суде: отдал миллионы государству и ВСУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил решение о признании виновности бывшего депутата Ровенского облсовета Виталия Суховича, признавшего вину в коррупционных действиях и согласившегося на конфискацию более 98 миллионов гривен. Суд назначил Суховичу 5 лет условного лишения свободы с испытанием на 3 года и специальную конфискацию средств на значительную сумму.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. ВАКС недавно принял решение о соглашении о признании виновности, заключенном с бывшим заместителем директора Полесского лесного офиса, депутатом Ровенского областного совета Виталием Суховичем.

По определению ВАКС Сухович признался в совершении уголовного правонарушения, которое предусмотрено статьей 368-5 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, он предоставил важные сведения о своих действиях и добровольно сотрудничал с правоохранительными органами. Поведение подсудимого было оценено как должное, и он также добровольно перечислил 5 миллионов гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

Суд принял решение назначить Суховичу 5 лет условного лишения свободы с испытанием на 3 года. Кроме того, была применена специальная конфискация, которая составляет 1,34 миллиона долларов, 1,034 миллиона евро и 1,56 миллиона гривен, всего более 98 миллионов гривен. Кроме наложения наказаний суд установил ряд обязанностей для Суховича, включая регулярную регистрацию перед соответствующим органом пробации и уведомления об изменениях в месте жительства, работы или обучения.

Предварительно Виталий Сухович был обвинен в незаконном обогащении на сумму более 98 миллионов гривен. Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в его владении значительные суммы наличных денег, элитные автомобили и разнообразные драгоценности. Дальнейшее расследование также раскрыло собственность депутата на земельные участки и другое имущество.

НАПК планирует мониторить стиль жизни Суховича и его семьи, а Государственное бюро расследований отметило, что депутат мог незаконно обогатиться, занимаясь исполнительной и законодательной деятельностью. До этого известно, что до 2023 года он занимал руководящие должности в лесной сфере региона.

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