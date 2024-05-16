Государственный уголь продавали "налево": НАБУ провело обыски у бывшего руководства госкомпании

Правоохранители провели ряд обысков по делу ГП "Укруголь" – по продаже угля частным компаниям, который те реализовывали теплоэлектростанциям по более высокой стоимости. В рамках обысков у бывшего директора компании Михаила Волошина, а также экс-директора по реализации угольной продукции Дениса Радионова, нашли, среди прочего, ценовые предложения поставок и купли-продажи угля.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил:

также у этих лиц нашли "переписку о состоянии задолженности государственных угольных предприятий";

обыски провели представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Вместе с ними обыск производился у бывшего начальника отдела по реализации угля "Укруголь" Александра Павлова. В ходе следственных действий у него нашли планшет iPad и мобильный телефон, на которых была переписка по "Укруголь", "Угольсбыт", "ДК Запад Энерго", "Коал Импекс" и другим обстоятельствам дела", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: телефоны, ноутбуки и планшеты фигурантов арестованы. Они признаны вещественными доказательствами.

Ранее же, отметил журналист, по этому же делу следователи Нацполиции провели обыск у бывшего замминистра энергетики, а ныне советника министра Максима Немчинова. У него изъяли:

62 420 долларов;

26 150 евро;

138 600 грн;

мобильный телефон iPhone;

планшет iPad;

ноутбук MacBook;

документы.

В чем суть дела

Как объяснил Новиков, НАБУ и САП расследуют вероятные злоупотребления и завладение в течение 2022-2023 годов средствами госпредприятий "Укруголь" и "Добропольеуголь-добыча" служащими этих предприятий. А также:

Министерства энергетики;

"Центрэнерго".

"В частности, речь шла о продаже "Укруглем" угля частным компаниям. Которые те, в свою очередь, продавали теплоэлектростанциям по более высокой стоимости", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине разоблачили растрату 8,3 млн грн из Государственного резерва Украины на поставках кукурузы. О подозрении сообщили бывшему директору ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов" (ЧКХ) и еще двум участникам схемы.

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