Рынок труда тонет в безработице, однако игнорирует переселенцев: почему их не хотят трудоустраивать

В Киеве находится 426 тысяч внутренне перемещенных лиц – это 10% всех переселенцев в Украине, однако только 27% из них имеют работу, а еще 17% активно ее ищут. Проблемы с трудоустройством обостряются из-за дискриминации, недостатка соответствующих вакансий и отсутствия эффективной государственной поддержки.

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Об этом сообщила председатель Совета ВПЛ г. Киева Ольга Алтунина. По ее словам, проблема заключается в том, что государственные структуры не демонстрируют высокой эффективности в помощи.

В частности, за последние три года Центр занятости столицы помог найти работу только 8400 переселенцам. В масштабах более 246 тысяч трудоспособных ВПЛ, по словам эксперта - это капля в море. К тому же, официально ГЦЗ (Государственный центр занятости) зафиксировал лишь 61 трудоустроенного переселенца в Киеве за это время, еще 381 человек получил микрогранты. Алтунина отметила, что среди ключевых причин, которые мешают ВПЛ найти работу в Киеве:

дискриминация и предвзятое отношение (об этом заявили 32% опрошенных);

несоответствие специальности требованиям столичного рынка труда - многие переселенцы из Донецкой, Луганской и Харьковской областей имеют специальности, которые в Киеве не востребованы;

- многие переселенцы из Донецкой, Луганской и Харьковской областей имеют специальности, которые в Киеве не востребованы; потеря или отсутствие документов об образовании , что затрудняет подтверждение квалификации;

, что затрудняет подтверждение квалификации; высокая конкуренция с местными жителями за ограниченное количество вакансий.

К этому добавляется сложная социальная картина, ведь 76% переселенческих семей имеют в составе социально уязвимые группы (люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи), а 40% семей за чертой бедности. Многие вынуждены экономить даже на продуктах питания.

Ольга Алтунина выступила с рядом инициатив, которые могли бы изменить ситуацию. В частности, она предлагает:

создать отдельную программу трудоустройства ВПЛ или выделить для этого раздел в Нацстратегии занятости;

или выделить для этого раздел в Нацстратегии занятости; развивать публично-частное партнерство в сфере трудоустройства;

в сфере трудоустройства; запускать локальные программы для отдельных общин;

для отдельных общин; обеспечить обратную связь с бенефициарами государственных программ;

с бенефициарами государственных программ; усилить информационную поддержку и правопросвещение для переселенцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начала распространяться мошенническая схема под видом легкого заработка на "лайках" отелям. Сначала жертвам выплачивают небольшие суммы, а затем заставляют бронировать номера за собственные средства, после чего исчезают с деньгами.

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