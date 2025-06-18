Рынок труда тонет в безработице, однако игнорирует переселенцев: почему их не хотят трудоустраивать
В Киеве находится 426 тысяч внутренне перемещенных лиц – это 10% всех переселенцев в Украине, однако только 27% из них имеют работу, а еще 17% активно ее ищут. Проблемы с трудоустройством обостряются из-за дискриминации, недостатка соответствующих вакансий и отсутствия эффективной государственной поддержки.
Об этом сообщила председатель Совета ВПЛ г. Киева Ольга Алтунина. По ее словам, проблема заключается в том, что государственные структуры не демонстрируют высокой эффективности в помощи.
В частности, за последние три года Центр занятости столицы помог найти работу только 8400 переселенцам. В масштабах более 246 тысяч трудоспособных ВПЛ, по словам эксперта - это капля в море. К тому же, официально ГЦЗ (Государственный центр занятости) зафиксировал лишь 61 трудоустроенного переселенца в Киеве за это время, еще 381 человек получил микрогранты. Алтунина отметила, что среди ключевых причин, которые мешают ВПЛ найти работу в Киеве:
- дискриминация и предвзятое отношение (об этом заявили 32% опрошенных);
- несоответствие специальности требованиям столичного рынка труда - многие переселенцы из Донецкой, Луганской и Харьковской областей имеют специальности, которые в Киеве не востребованы;
- потеря или отсутствие документов об образовании, что затрудняет подтверждение квалификации;
- высокая конкуренция с местными жителями за ограниченное количество вакансий.
К этому добавляется сложная социальная картина, ведь 76% переселенческих семей имеют в составе социально уязвимые группы (люди с инвалидностью, пенсионеры, многодетные семьи), а 40% семей за чертой бедности. Многие вынуждены экономить даже на продуктах питания.
Ольга Алтунина выступила с рядом инициатив, которые могли бы изменить ситуацию. В частности, она предлагает:
- создать отдельную программу трудоустройства ВПЛ или выделить для этого раздел в Нацстратегии занятости;
- развивать публично-частное партнерство в сфере трудоустройства;
- запускать локальные программы для отдельных общин;
- обеспечить обратную связь с бенефициарами государственных программ;
- усилить информационную поддержку и правопросвещение для переселенцев.
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