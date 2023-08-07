Рынок труда после войны: какие профессии будут востребованы в Украине

Самыми востребованными в Украине профессиями после войны станут те, что связаны с восстановлением страны. В первую очередь, это строители и специалисты из сферы инфраструктуры. Много предложений работы будет и у медиков. А работодатели в стране столкнуться с новыми вызовами.

Видео дня

Об этом рассказала рекрутер и HR-эксперт Анна Король профильному порталу Happy Monday. "Это прежде всего профессии, связанные с восстановлением страны. В частности, специалисты, которые занимаются восстановлением инфраструктуры, – инженеры, строители и т.д. Кроме этого, безумно растет спрос на специалистов по физическому и ментальному здоровью. На вес золота медики и психологи, ведь украинцы нуждаются и дальше будут нуждаться в реабилитации и возобновлении психологического ресурса", – объяснила она.

Однако украинский рынок труда столкнется с несколькими вызовами. Король советует работодателям и HR-специалистам уже сейчас готовиться к тому, что после войны им нужно будет нанимать на работу ветеранов.

"Они должны вернуться к нормальной гражданской жизни и работе, обеспечивающей их потребности. HR-специалистам стоит уже сейчас думать о том, как адаптировать этих людей, на какие должности, на каких условиях и т.д. Это щепетильный вопрос, и мы должны быть готовы его решать", – порекомендовала Король.

Кроме того, важным станет вопрос возвращения беженцев в страну. Ведь многие из них уже нашли работу за границей, пристроили детей в сады и школы, изучают язык.

"После окончания войны эта проблема станет крайне серьезной для экономики, поэтому государству придется приложить значительные усилия, чтобы создать благоприятные условия и мотивировать людей вернуться. Это наиболее важно для индустрий, нуждающихся в физическом присутствии работников. Их главная задача – разработать стратегию привлечения новых и удержания имеющихся сотрудников", – отметила специалистка.

Помимо этого, нужно будет учитывать, что после войны многие люди по разным причинам не смогут вернуться к своим привычным работам и будут переквалифицироваться. А это означает инвестиции в образование и обучение сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последний год в Украине в ряде сфер значительно увеличилась заработная плата работников. Среди таких, в частности, бухгалтеры, водители и повара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!