Россию и Белоруссию захотели изгнать из Европейской торговой палаты: что известно

Россия и Беларусь планируют быть исключены из Ассоциации европейских торгово-промышленных палат из-за несоответствия их политики европейским принципам. Это отражает положительный шаг в направлении отделения от государств, не соблюдающих принципы цивилизованного сообщества.

Об этом заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты, заместитель президента Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Айгарс Ростовскис во время 10-го заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, сообщил корреспондент Укринформа. "Россия и Беларусь являются членами Европейской торговой палаты. Мы начинаем процесс исключения их из этого состава ", – сказал Ростовскис.

Он добавил, что вскоре, несмотря на все сложности процесса, Россия и Беларусь будут исключены из Торговой палаты, поскольку их политика не отвечает европейским принципам. Ростовскис выразил надежду, что на очередном заседании Ассоциации удастся добиться успеха в этом вопросе.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов поддержал этот шаг, отметив, что любое отлучение России и Белоруссии от цивилизованного мира является положительным явлением. "Для Украины любое отлучение России и Беларуси от цивилизованного мира позитивно. Или это показывает позицию наших европейских партнеров в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации, или это касается того, что Латвия вместе с другими странами Балтии отказывается от импорта российского продовольствия, замещая его украинским, или это вопрос диверсификации рынков Латвии в целом. То есть этот шаг для нас важен ", – сказал он.

На очередном заседании Ассоциации европейских торгово-промышленных палат планируется инициировать исключение России и Беларуси как стран, политика которых не отвечает принципам Европы. Этот вопрос станет ключевым в повестке дня, и ожидается, что он будет рассмотрен и принят. Исключение России и Беларуси из международных организаций является важным сигналом о том, что мировое сообщество не будет мириться с нарушением международного права и агрессией против суверенных государств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, двухпартийная группа членов Конгресса Соединенных Штатов призвала президента страны Джо Байдена приступить к имплементации закона о конфискации замороженных российских активов в рамках санкций против РФ. Конгрессмены отметили, что Россия не демонстрирует признаков ослабления "военной кампании", поэтому для США пора "действовать решительно".

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