Россияне зарабатывают на продаже чая украинцам даже во время большой войны: как пытаются взять под контроль рынок

Россияне, которые до большой войны занимали львиную долю украинского рынка чая, пытаются добиться передела. Украинских производителей хотят потеснить: против них проводят дискридетационные кампании. Тогда как российского становится больше – такой чай продают в крупных онлайн-магазинах, на рынках и тому подобное .

Несмотря на многочисленные расследования в СМИ, российские производители все еще имеют возможность работать в Украине. О том, какой чай тесно связан с россиянами и где его продают, читайте в материале OBOZ.UA.

Россияне годами захватывали украинский рынок: Greenfield от миллиардера из РФ

До полномасштабной войны россияне владели львиной долей украинского рынка чая. Greenfield, TESS, "Принцесса Нури" принадлежат российской компании "Орими", которой владеют петербургские миллиардеры Александр Евневич и Сергей Касьяненко. Глава Кремля Владимир Путин даже наградил Александра Евневича орденом "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

В Украине работала "дочка" "Орими" – "Орими Украина". Ею владела россиянка Вероника Касьяненко (дочь Сергея Касьяненко), которая также имеет гражданство Великобритании. За то, что принадлежность Вероники к стране-агрессору скрывали, АМКУ оштрафовал "Орими Украина" на 80 млн грн.

"Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины информации подтверждается наличие у бенефициарного владельца ООО "ТСТРЕЙД" Касьяненко Вероники Сергеевны гражданства Российской Федерации и связанность с указанной страной", – говорится в решении АМКУ по делу №127-26.4/37-22.

В декабре 2022 года ООО "Орими Украина" изменило название на ООО "ТС Трейд", адрес и мощности остались те же. В 2022 году суд арестовал счета "Орими Украины" по представлению прокуратуры. Вероятно, именно для того, чтобы скрыть российских владельцев, и решили изменить официальных бенефициаров. И это сработало. В феврале 2024 года Соломенский районный суд Киева снял арест на имущество "ТС Трейд", наложенный в 2022 году. Согласно постановлению, через кипрскую Rimexo Limited бенефициарами записаны гражданин Германии Дмитрий Гориловский и гражданин Украины Андрей Тульев.

Как уже писал OBOZ.UA, Гориловский – бизнесмен из России. "Предприниматель, инженер и изобретатель родом из Петербурга, сейчас он проводит в России не так много времени, как раньше" – писала о нем в 2016 году газета "Деловой Петербург". В то же время Тульев, как пишет Телеграф, учился в Санкт-Петербурге. Он родом из России. Так, даже новые владельцы все еще связаны с родным российским городом Касьяненко.

Фабрика чая в с. Требухов Киевской области (где осуществляется фасовка) остается зарегистрированной на "ТС Трейд". Сети супермаркетов в основном перестали продавать чай от "Орими", однако его активно распространяют на оптовых рынках, в онлайн и офлайн магазинах, специализированных сайтах.

Greenfield продается в сетях "Таврия", "Велика Кишеня", "Сім23", "ЗаТак".

Изменили название и зарегистрировали новую ООО: что произошло с "Майским"

"Компания Май Украина" выпускала чаи под брендами"Майский", "Лисма", Curtis, Richard. Компания принадлежала российскому бизнесмену Игорю Лисиненко. Он – военный, награжден орденом Красной звезды. Также он причастен и к политике: был депутатом Государственной Думы РФ от "Единой России". В 2018-м российские СМИ писали о том, что россиянин получил "золотой паспорт" Мальты.

Именно этот паспорт он использовал, регистрируя бизнес в Украине. Игорь Лисиненко и его жена Ирина (была совладелицей "Компании Май Украина") указали гражданство Мальты и город Коспикуа в качестве места регистрации. Однако этого было недостаточно, чтобы продолжить работать в Украине после начала полномасштабной войны.

В 2022-м Лисиненко создали еще одну компанию: "Трипольское солнце". При этом компания зарегистрирована в том же помещении, где и "Компания Май Украина" – в Обухове, на ул. Трипольская, 46. Там находятся производственные мощности предприятия.

"Комппания Май Украина" сейчас оформлена на Дениса Гонзура из Покрова Днепропетровской области. А "Трипольское солнце" – на жителей Днепра Александра Степанского и Камиля Примакова. "Трипольскоесолнце" создали 15 апреля 2022 года, первой владелицей была Юлия Коба, ей также ранее принадлежала и "Компания Май Украина". Кроме того, у "Компании Май Украина" и "Трипольского солнца" не только общие бывшие владельцы, общий адрес, общие мощности, у них также общие адвокаты и один главный бухгалтер Елена Ткаченко. Директор "Трипольского солнца" Юлия Романцова ранее возглавляла "Компанию Май Украина".

"Трипольское солнце" выпускает чай под брендами Sherlock Secrets, Tea Moments, "Трипольское солнце", "Чайная семья". Фактическироссияне использовали своих менеджеров, оформили на них новое предприятие и продолжили работать на украинском рынке.

Basilur от жителя Москвы Мареева

Чай торговой марки Basilur можно купить в украинских крупных супермаркетах, онлайн- и офлайн магазинах, а также на рынках. На украинском сайте компании указано:"возглавляет группу единомышленников Андрей Мареев – бренд-дизайнер и маркетолог". На странице компании в linkedin Андрея Мареева называют креативным директором.

Торговая марка Basilur оформлена на компанию из Шри-Ланки. А в госсправочнике экспортеров Шри-Ланки указано, что Basilur Tea Export (Pvt) Lt основали доктор Гамини Абейвикрама в партнерстве с Андреем Мареевым.

Оба партнера указаны на международном сайте компании. Гражданство господина Мареева можно было бы определить, если бы он официально владел компанией в Украине. В таком случае в реестре юридических лиц была бы информация о бенефициарном владельце.

Однако в Украине такой производитель чая не зарегистрирован. Например, чай Basilur, который продается в Сильпо, якобы импортирован напрямую компанией "Фоззи Групп". На украинском сайте компании Basilur договор оферты предлагают подписать с ФЛП Татаровой Яной Юрьевной (зарегистрирована в Днепропетровской области).

И хотя гражданство Мареева нигде не указывалось, сам он не скрывает, что живет в Москве и является россиянином. Мареев на своей странице в Facebook отметил, что родился в Иркутске, а сейчас проживает в столице РФ. Он достаточно активно вел свои соцсети вплоть до февраля 2022-го.

Если в Украину чай попадает за счет импортеров, а на официальном сайте предлагают сотрудничество с ФОП, то в России зарегистрировано отдельное юридическое лицо "ООО "Базилур Ти Импорт". Эта компания находится в Москве и платит налоги в бюджет агрессора. Чай "Базилур" активно продается в РФ.

При том, российская "Базилур Ти Импорт" была зарегистрирована уже во время большой войны, в 2023-м. Basilur сейчас пытается наращивать свою деятельность в стране-агрессоре.

Что интересно, в Украине не могут работать ни российские компании, ни компании, среди владельцев которых есть россияне. Активы россиян в Украине национализируют, а тех, украинцев, которые платят налоги в бюджет агрессора, могут привлечь к уголовной ответственности за финансирование агрессора.

При том чай Basilur, который создавал россиянин Мареев, не просто продается в Украине – его напрямую импортируют крупные сети супермаркетов.

Если в начале полномасштабной войны продавать продукцию, которая связана с Россией, не хотели даже небольшие магазины, то сейчас такая продукция постепенно возвращается на полки. При этом никто не может гарантировать, что заработанное в Украине россияне не будут инвестировать в России. А каждая уплаченная в бюджет агрессора копейка может пойти на финансирование ракет и дронов, которые ежедневно убивают украинцев.

На компании с российским следом должны обращать внимание не только соответствующие органы, в частности АРМА, но и сознательный бизнес и обычные украинцы. Потребляя российское, каждый из нас рискует финансово поддержать тех, кто финансирует убийство украинцев. OBOZ.UA также обратится с запросами в СНБО и АРМА с просьбами ответить, проверяли ли связь упомянутых в материале компаний с россиянами и почему их деятельность в Украине продолжается.