Три года бесплатно поставляет чай на фронт: компания 'Мономах' отреагировала на упреки относительно работы в РФ

После появления в сети фейковых материалов о якобы поставках чая в Россию в компании "Мономах" заявили: с 2022 года бизнес со странами-агрессорами полностью прекращен. Все ресурсы направлены на поддержку украинских работников и фронта, куда уже третий год бесплатно отправляют чай.

Принципиальная позиция: бизнес только для Украины и мира, но не для агрессоров

В последние недели в медиа и соцсетях появился ряд материалов, которые ставят под сомнение репутацию компании "Мономах". Авторы публикаций выдвигают обвинения в якобы поставке продукции на рынок России и Беларуси.

В компании такие утверждения называют безосновательными и отмечают: с первых дней полномасштабного вторжения РФ любые связи со странами-агрессорами были полностью разорваны.

Проверки продолжаются, но фактов нарушений нет

Компания "Мономах" подчеркивает, что открыта к сотрудничеству со всеми государственными органами. Для проверок был предоставлен полный пакет документов и информации.

По результатам этих процессов по состоянию на сегодня:

никаких подтверждений обвинений не существует;

распространенная информация базируется исключительно на предположениях.

"Мы сотрудничаем со всеми проверяющими органами и готовы предоставить любые дополнительные документы. Вся наша деятельность прозрачна и подтверждена официальными процедурами", — отмечают в компании.

Репутация, выстроенная десятилетиями

"Мономах" более 30 лет является одним из самых известных украинских производителей чая. Бренды LOVARE, MONOMAX, FERARRA, "Три Слона", "Чайные шедевры", "Кофейные шедевры" известны благодаря высокому качеству продукции и прозрачности производства.

В компании отмечают: поддерживают исключительно этические принципы бизнеса, придерживаются международных санкционных режимов и работают в рамках прозрачных правил. Именно эта репутация и стала мишенью для атак.

Честные операции и открытость к аудиту

Все экспортные и импортные операции "Мономаха" проходят через официальные таможенные процедуры. Внутри компании действует многоуровневая система контроля, которая исключает "серые" или нелегальные схемы.

"Мы открыты к любым дополнительным проверкам – как со стороны партнеров, так и со стороны государственных или международных аудиторов. Мы ничего не скрываем, ведь наш бизнес базируется на честности и доверии", – добавляют в компании.

Волонтерская помощь: мишень для атак

В АО "Мономах" акцентируют внимание на том, что волна фейков совпадает с масштабной волонтерской деятельностью компании.

"Третий год весь фронт пьет чай от "Мономах". Мы бесплатно поставляем продукцию на волонтерских началах, потому что понимаем: это поддержка, тепло и энергия для наших защитников. И именно эта помощь, возможно, не всем нравится",– отмечают в компании.

В "Мономахе" расценивают последние информационные атаки как циничный удар не только по репутации бренда, но и по самой идее волонтерства в украинском бизнесе. Ведь когда дискредитируют компанию, страдает и помощь фронту.

Конкурентная борьба или целенаправленная кампания?

В компании считают, что настоящей причиной появления обвинений является грязная конкуренция на украинском рынке. Высокий уровень доверия к бренду и международная узнаваемость делают "Мономах" привлекательной мишенью для конкурентов.

"Страдает не только наша компания. Это удар по всему украинскому бизнесу, который в сложное время не только выживает, но и активно помогает фронту и стране", – добавляют в компании.

"Мономах" и в дальнейшем работает для Украины

Несмотря на информационное давление, "Мономах" продолжает работать честно, прозрачно и ответственно. В компании уверяют: их главная цель – оставаться надежным партнером для каждого клиента, поддерживать украинскую экономику и помогать тем, кто сегодня защищает страну.

"Мы будем и дальше делать то, что считаем правильным: производить качественный украинский продукт и помогать нашим защитникам. Никакие информационные атаки этого не изменят", – подытожили в "Мономахе".