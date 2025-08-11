Чай Greenfield для россиян стоит дешевле, чем для украинцев: как компания с российским следом продолжает зарабатывать в Украине

В Украине в последнее время заметно оживление на чайном рынке. Появились новые бренды, а также начали активнее действовать российские бренды, пытаясь вернуть утраченные позиции. Есть все признаки активного перераспределения рынка, когда в ход идут даже сомнительные методы. Яркий пример – ситуация вокруг "Мономаха".

Украинцы до полномасштабной войны платили за чай компаниям, которые принадлежат россиянам. Львиную долю рынка занимала ООО "Орими Украина", которой владела дочь российского миллиардера. Речь идет о TM Greenfield, TESS, "Принцесса Гита", "Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява".

"Орими Украина" в 2021-м имела доход в 1,6 млрд грн. В прошлом году эта сумма сократилась до 408 млн грн, однако это все еще огромные средства. Пока правоохранители расследуют возможный вывод средств из "Орими Украина" (название сменили на "ТС Трейд") в российские структуры, компания продолжает продавать свой чай.

Крупные сети супермаркетов от товара, связанного с россиянами, отказались. Однако чай все еще можно найти на рынках, оптовых базах, в интернет-магазинах и тому подобное. Самой популярной продукцией остается чай Greenfield.

OBOZ.UA выяснил, кто продает украинцам чай, который связывают с россиянами, и что стоит знать о реальных владельцах компании.

Где продают Greenfield

OBOZ.UA еще в 2022-м, после начала полномасштабной войны, писал о том, что одни из самых популярных в Украине чайных брендов фактически принадлежат россиянам – речь идет о TESS и Greenfield. С того момента этот чай с прилавков супермаркетов исчез. Однако он все еще массово продается в Украине.

При этом, как удалось установить OBOZ.UA, иногдачай продают без фискальных чеков (то есть налоги в бюджет с этих операций могут не платить). Что интересно, еще после начала полномасштабной войны компании россиян в Украине национализировали. Для того, чтобы заработанные средства не могли направлять в РФ, бизнес граждан страны-агрессора передавали в управление украинцам. Но производитель Greenfield, который официально принадлежал россиянину, просто переписал собственность на украинцев и продолжил работать.

Крупные сети супермаркетов отказались от российского товара, поэтому перестали продавать в том числе и Greenfield. Но этот чай все равно массово продается по всей стране. Что интересно, на украинскую компанию (среди владельцев которой не было россиян) "Мономах" (производитель в том числе чая Lovare) свалилась целая куча проблем из-за того, что СБУ подозревает их в том, что их продукция попадала в страну-агрессора. В "Мономах" эту информацию опровергли. В то же времяпроизводитель Greenfield, который принадлежал россиянам, не просто продолжает работать в Украине, но и нет никаких проблем с правоохранителями.

Журналист OBOZ.UA заказал этот чай на одном из популярных онлайн-магазинов. Что интересно, заказ пришел без фискального чека. Вместе с чаем прислали накладную на товар. А после того, как журналист поинтересовался у продавца, где же "потерялся" фискальный чек – его все же прислали. При этом фискальный чек сформировали уже после звонка с уточнением относительно того, где же он потерялся (время указано в документе).

А сам магазин чая работает с помощью целой группы ФОПов. GreenField Premium Tea 24 Varieties на крупных маркетплейсах можно купить за 354 грн, нам он обошелся в 370 грн.

В России же его можно купить со скидкой примерно за 250 грн в эквиваленте. То есть фактически GreenField не только продается и в Украине, и в России, но россияне меньше платят за этот чай.

Кому принадлежит Greenfield и могут ли на этом чае зарабатывать россияне?

Группа "Орими Трейд", основанная в 1994 году, сегодня известна по всей России и за ее пределами, говорится в документах АМКУ. В Петербурге находится штаб-квартира организации, а также открыто 75 ее официальных представительств. В свою очередь, в Украине, Казахстане и Киргизии действуют дочерние предприятия.

Российской компанией "Орима Трейд" владеют петербургские миллиардеры Александр Евневич и Сергей Касьяненко. Это успешный российский бизнес и крупный налогоплательщик. Глава Кремля Владимир Путина даже наградил Александра Евневича орденом "За достижения перед Отечеством" второй степени.

Дочь россиянина Касьяненко Вероника по состоянию на начало 2022-го была конечной владелицей украинской дочери "Орими" - "Орими Украина". Среди владельцев также была гражданка Беларуси Татьяна Вахляева и гражданин России Алексей Дубровский (в отличие от Касьяненко и Вахляевой он имеет украинскую регистрацию).

Вероника Касьяненко была указана как гражданка Великобритании. За то, что принадлежность Вероники к стране-агрессору скрывали, АМКУ оштрафовал "Орими Украина" на 80 млн грн.

"Из анализа предоставленной Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины информации подтверждается наличие у бенефициарного владельца ООО "ТСТРЕЙД" Касьяненко Вероники Сергеевны гражданства Российской Федерации и связанность с указанной страной, в частности учитывая родственные связи с гражданином Российской Федерации, который является одним из владельцев российской компании "Орими Трэйд", которая осуществляет производство и реализацию тождественной продукции под теми же брендами, что и Ответчик", – говорится в решении АМКУ по делу №127-26.4/37-22.

Несмотря на то, что компания фактически принадлежала россиянам (согласно заключению АМКУ), ее не национализировали. Зато ООО переоформили на Дмитрия Гориловского через компанию "Римексо Лимитед" (указано гражданство Германии), Андрея Тульева и Валентину Сазонову (киевляне).

Ранее "Римексо" принадлежало россиянке Веронике Касьяненко. Но в 2022-м она переоформила компанию на Гориловского (через "Вадер Холдингс"), и Тульева (через компанию Адамана Инвестментс ЛТД, Кипр).

Гориловский – бизнесмен из России. "Предприниматель, инженер и изобретатель родом из Петербурга, сейчас он проводит в России не так много времени, как раньше" – писала о нем в 2016 году газета "Деловой Петербург". В то же время Тульев, как пишет Телеграф, учился в Санкт-Петербурге . Таким образом, даже новые владельцы все еще связаны с родным российским городом Касьяненко.

Уголовное производство в отношении компании зарегистрировали еще в 2022-м. Расследование продолжается уже более трех лет. "За время его проведения ни одному лицу о подозрении не сообщено и не установлено причастности ООО "ТС Трейд" и/или его должностных лиц, участников, бенефициаров к обстоятельствам уголовных преступлений", – заявляли адвокаты компании в суде по делу 760/14290/25.

Суд наложил арест на корпоративные права компании (то есть ее нельзя продать). В июне 2025-го арест с имущества пытались снять. Однако тогда суд пришел к выводу: "прибыль полученная от деятельности группы компаний "Орими" зачисляются на соответствующие счета российских предприятий и в дальнейшем отдельная их часть перечисляется в государственный бюджет РФ в качестве налогов, чем осуществляется опосредованное финансирование материального обеспечения ВС РФ и других силовых ведомств, в т. ч. финансирование вооруженной агрессии против Украины. Вместе с тем, ООО "ТС Трейд", ООО "Орими Трейд ЛТД" и ООО "Эксимтрейд" в течение 2018-2021 годов фигурировали в ряде уголовных производств по факту уклонения от уплаты налогов". Поэтому арест не сняли.

Однако это не мешает компании продолжать изготавливать чай в Броварском районе Киевской области и зарабатывать на его распространении сотни миллионов гривен ежегодно. Подробнее о том, как россияне продолжают зарабатывать в Украине и какими активами владеют, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.