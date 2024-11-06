Слишком богаты для масла: россиянам объяснили причину дефицита важного продукта

Цены на сливочное масло в России побили 17-летний рекорд из-за повышенного спроса на этот продукт, потому что у граждан выросли доходы. То есть россияне стали есть больше масла.

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Так объяснила дефицит в этой категории министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Как пишут росСМИ, согласно официальным данным, в октябре масло подорожало на 6,58% (самый большой показатель с октября 2007-го), а в годовом измерении цены на этот продукт увеличились на 25,7%.

"По маслу ситуация абсолютно понятная. На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс", – утверждает Лут.

Тем не менее в конце октября в России частично или полностью приостановили работу несколько крупных заводов, где производилось и отгружалось масло. На предприятиях возникли сложности с обслуживанием импортного оборудования и дефицит сырья. Кроме того, производители масла сталкиваются с нехваткой кадров из-за мобилизации и оттока населения в связи с войной в Украине, последствиями повышения ставки Центробанком РФ и подорожания импортных жиров.

В попытке сдержать рост цен и обеспечить доступность продукта на внутреннем рынке российские власти обратились за помощью к дружественным странам и впервые в истории начали импортировать масло из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Также на прилавках магазинов страны-агрессора может появиться индийское и иранское сливочное масло в жестяных банках.

При этом вокруг импортного масла в РФ возник скандал. Ввезенный из ОАЭ продукт оказался украинского производства и был изготовлен под торговой маркой "Ферма" для арабских стран. Всего по состоянию на 2 ноября из ОАЭ в РФ уже было ввезено 90 тонн сливочного масла. Опасаясь дефицита, люди стали покупать масло про запас – по 5-10 пачек, а спрос на домашние маслобойки взлетел на 49%.

На самом деле в РФ огромный дефицит молока, молочных жиров из-за дефицита коров. Содержать коров достаточно дорого: из-за нестабильной российской экономики и роста курса доллара повышаются цены на корма, импортные ветеринарные препараты, топливо, коммунальные услуги и т.д.

Также OBOZ.UA сообщал, что автомобильные сервисы в России рискуют остаться без импортных деталей. Из-за проблем с платежами в страну не могут доставить до 30-40% контейнеров с автозапчастями, что может привести к дефициту таких комплектующих.

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