Цены бьют рекорды: Россия обратилась в ОАЭ и Турцию за импортом важного продукта

Россия начала импортировать сливочное масло из ОАЭ и Турции для сдерживания роста цен и обеспечения доступности продукта на внутреннем рынке. С декабря 2023 года цена на сливочное масло в России выросла на 25,7%, что вызвало беспокойство среди потребителей.

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Об этом пишет Reuters. Как сообщил Россельхознадзор, первые поставки сливочного масла из ОАЭ начались 18 октября 2024 года.

До этого времени Объединенные Арабские Эмираты не поставляли сливочное масло в Россию, но из-за острой необходимости в увеличении предложения продукта на внутреннем рынке Россия начала импортировать масло из ОАЭ и Турции. На сегодняшний день ОАЭ уже отправили в Россию 90 метрических тонн сливочного масла, а Турция присоединилась к поставкам с начала октября.

По данным Российской службы статистики, с декабря 2023 г. цены на сливочное масло в России поднялись на 25,7%. Этот рост значительно превышает уровень общей инфляции, которая составляет 8,6%. Резкое повышение стоимости масла стало одним из факторов, спровоцировавших волну воровства этого продукта в некоторых супермаркетах, поскольку масло стало менее доступным для многих потребителей. Это вызвало серьезную обеспокоенность среди граждан и заставило правительство России рассмотреть возможность увеличения объемов импорта.

Ранее значительную часть импорта сливочного масла в Россию обеспечивала Латинская Америка, в том числе Аргентина и Уругвай. Однако из-за санкций, введенных западными странами, импорт из этого региона значительно сократился. Из поставляемых в 2014 году 25 тысяч тонн объемы упали до 2,8 тысяч тонн в 2024 году. Беларусь, которая остается крупнейшим поставщиком сливочного масла для России, увеличила экспорт до 110 тысяч тонн, что на 9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Это помогает частично компенсировать дефицит, но не удовлетворяет полной потребности российского рынка. Решение России привлечь новых поставщиков из ОАЭ и Турции должно снизить стоимость сливочного масла для конечного потребителя и стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, продукты питания в России могут подорожать еще на 8-20% в 2025 году из-за общей инфляции, растущих транспортных расходов и высокой ключевой ставки Центробанка. Особенно это коснется импортных продуктов, сезонных фруктов и овощей.

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