BMW прекратила нелегальный экспорт в Россию: как торговали автомобилями, несмотря на санкции

Автомобильная компания BMW обнаружила и прекратила нелегальный экспорт автомобилей в Россию, уволив виновных. Концерн подтвердил свою приверженность международным санкциям и борьбе с "серым импортом".

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Об этом пишет DW. Такое решение явилось результатом внутренней проверки, которая обнаружила, что более 100 автомобилей премиум-класса было передано российским клиентам в обход международных санкций.

Как возникла ситуация

Нарушения были зафиксированы в филиале BMW в Ганновере. По данным компании, эти автомобили передавали российским покупателям, несмотря на санкции, наложенные на Россию из-за ее вторжения в Украину в феврале 2022 года. Санкции, включающие запрет на экспорт автомобилей, стали частью широких международных мер против российской экономики.

BMW подтвердила данные немецкого издания Business Insider, которое сообщило, что машины передавались из-за "серых" схем поставок. Такой импорт предусматривает участие сторонних компаний, избегающих официальных каналов, в нарушение норм торговли.

Реакция BMW

Компания подчеркнула, что соблюдает все действующие санкции и регулярно проводит внутренний аудит. В частности, после обнаружения нарушений BMW:

уволила сотрудников , оказавшихся причастными к нелегальным схемам экспорта;

, оказавшихся причастными к нелегальным схемам экспорта; прекратила поставки автомобилей в любом формате, которые могли бы оказаться на российском рынке;

в любом формате, которые могли бы оказаться на российском рынке; ввела усиленный контроль для предотвращения дальнейших случаев "серого импорта".

В заявлении BMW говорится, что компания активно принимает меры по недопущению подобных ситуаций в будущем. В то же время представители подчеркнули, что "серый импорт" остается глобальной проблемой, над решением которой они работают.

Санкции против России подразумевают запрет на экспорт роскошных товаров, включая автомобили премиум-класса. Они являются частью комплексного пакета ограничений, наложенных Европейским Союзом, США и другими странами. Их цель – ограничить доступ России к западным технологиям и товарам, ослабляя ее экономический потенциал.

Впрочем, несмотря на санкции, расследование журналистов немецкого вещателя ARD в августе 2024 показало, что новые автомобили немецких брендов, в частности BMW, Mercedes и Volkswagen, до сих пор доступны на российском рынке. Это указывает на наличие больших нелегальных схем, обходящих ограничения.

Случаи нелегального экспорта автомобилей фиксировались и раньше. Например, в сентябре 2024 года три человека во Франкфурте-на-Одере были осуждены за организацию поставок сотен дорогих авто в Россию. Эти инциденты подтверждают, что проблема нелегальной торговли носит системный характер.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США сделали исключения из санкций в отношении российского Газпромбанка для Венгрии и Турции. Таким образом, обе страны смогут и дальше оплачивать импорт российского газа.

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