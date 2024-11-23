Россияне не могут пользоваться картами даже в Турции и ОАЭ: новые санкции подействовали

Турецкие банки, а также банки ОАЭ перестали обслуживать банковские карты UnionPay, выданные российским Газпромбанком. Недавно банк попал под санкции, его отключили от SWIFT.

Видео дня

О том, что карты перестали работать, сообщает ряд российских пропагандистских изданий, в том числе ТАСС. США отключили от международной платежной системы SWIFT третий по размеру активов банк в Российской Федерации Газпромбанк . Он оперировал $180 млрд.

Как сообщает Bloomberg, администрация президента США Джо Байдена не вводила санкции против этого банка во избежание потрясения на мировых товарных рынках. Хотя ЕС существенно сократил свою зависимость от российского газа, такие ограничения приведут к ужесточению конкуренции за энергоресурсы и росту их стоимости.

После введения санкций Газпромбанку запрещены какие-либо операции с американскими банками. Ранее это финучреждение не подвергалось жестким западным ограничениям, хотя в США ему запрещено привлекать капитал на долговом рынке, а его топ-менеджеры и дочерняя IT-компания находятся под блокирующими санкциями. При этом блокирующие меры против банка ввела только Великобритания, а с 2023 года у него возникли проблемы с операциями в долларах.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что ЕС готовит 15-й пакет санкций ЕС против России, включающий ограничения на импорт сжиженного газа, усиление контроля за обходом санкций и запрещение экспорта технологий, критических для российской промышленности. Украина также призвала ЕС ввести новые санкции против российских металлов (титан, никель, хром), химикатов, зерна, удобрений и урана, а также усилить давление на российские финансовые и IT-услуги. Важным элементом является включение в список санкций большего количества российских олигархов и поддерживающих войну пропагандистов, в том числе представителей Русской православной церкви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!