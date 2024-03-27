Россия увеличивает импорт бензина из Беларуси из-за сокращения внутренних поставок – Reuters

Страна-агрессор Россия в марте увеличила импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы устранить риск дефицита на внутреннем рынке. Риск появился из-за внеплановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах после украинских атак.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылающееся на четыре российских источника в промышленности и торговле. Отмечается, что в первой половине марта импорт в РФ из РБ достиг почти 3 тыс. тонн – в феврале Россия импортировала только 590 тонн, а в январе поставок из Белоруссии вообще не было.

Источники агентства рассказали, что обсуждения дальнейшего импорта уже проходят между правительствами и нефтяными компаниями. Прошедшие ранее переговоры были сложными, поскольку Беларусь желает экспортировать топливо на международные рынки.

Сколько топлива потребуется России, будет зависеть от сроков ремонта НПЗ, добавили в Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия уже запретила экспорт бензина, чтобы накопить топливо для внутреннего рынка после неоднократных атак Украины по нефтеперерабатывающим заводам РФ.

О том, что российские нефтеперерабатывающие заводы являются законной целью для украинских атак, ранее заявил экс-командующий Сухопутными силами США в Европе, а ныне старший советник НАТО по логистике Бен Ходжес. Он не смог опровергнуть информацию о "рекомендации" Соединенных Штатов не избивать по НПЗ РФ, но назвал ее ужасающей.

В Белом доме также не подтвердили и не опровергли эту информацию. Что может стоять за такими заявлениями – читайте в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!