Остановка по требованию: почему слив в FT просьбы не атаковать российские НПЗ – полная чушь

По сообщению издания Financial Times, США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений роста мировых цен на нефть и возможной агрессивной реакции РФ относительно энергетической инфраструктуры, на которую возлагается Запад, и находящейся в зоне досягаемости России.

Атаки на российские НПЗ якобы могут привести к повышению стоимости топлива в США, что окажет негативное влияние на предвыборную кампанию Байдена.

Действительно ли Штаты попросили Украину не трогать российские НПЗ и что может стоять за такими заявлениями – в материале OBOZ.UA.

Атаки должны прекратиться?

"Белый дом все больше разочаровывается из-за дерзких атак украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, терминалам, складам и хранилищам в России, наносящим ущерб их нефтедобывающим мощностям", – сообщает Financial Times.

Якобы США призвали Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений роста мировых цен на нефть. Ведь Россия остается одним из важнейших мировых экспортеров энергоресурсов, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. В этом году цены на нефть выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель. Последующие атаки на российские НПЗ могут привести к повышению стоимости топлива в США, что испортит действующему президенту Джо Байдену предвыборную кампанию. Все это изданию поведали неназванные источники.

Запад также опасается, что РФ может ударить по энергетической инфраструктуре, на которую он полагается. Речь идет, в частности, о нефтепроводе КТК, которым нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок. Западные компании, включая ExxonMobil и Chevron, пользуются этим трубопроводом, который Москва ненадолго перекрывала в 2022 году.

В Украине – другое видение. Цели украинских ударов – помешать поставке топлива российским войскам и сократить возможности финансирования военных мощностей РФ. Кроме того, удары имеют и символическое значение – показать россиянам, что война гораздо ближе, чем казалось. Этот тезис подчеркнул вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, которая во время Киевского форума безопасности заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ являются законными военными целями.

Еще один ответ от украинцев,на якобы обращение США, произошел ночью 23 марта, когда был атакован НПЗ "Роснефти" в Самарской области. Завод является одним из основных изготовителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей.

С бензином в России и правда беда

Агентство Reuters на основе данных своих источников сообщило, что объем загрузки установок первичной переработки нефти российских НПЗ 14–20 марта составил 0,687 млн. тонн в сутки, что на 7,5% меньше, чем в первой половине месяца.

Так, Нижегородский НПЗ "Лукойла" работает на средней загрузке 21,9 тыс. т в сутки – это 64% от доаварийного уровня, Рязанский НПЗ "Роснефти" – 129 тыс. т в сутки (36%). Сызранский НПЗ "Роснефти" сократил переработку с 12,6 тыс. т до нуля. Заводы были повреждены в результате атак 12, 13 и 16 марта соответственно.

Ожидаемое падение производства бензина и дизельного топлива на трех заводах может составить до 5,8% и 6,6% от его производства в России.

На сегодняшний день накопленный аварийный простой первичных мощностей составил 3,5 млн тонн и увеличился в 10 раз по сравнению с показателями за два предыдущих года (0,352 млн т). Число поврежденных установок первичной обработки выросло втрое. Именно поэтому с 1 марта российские власти запретили экспорт бензина.

Тезис, что из-за украинских атак выросли мировые цены на нефть, – полная чушь

"За время активных атак украинских дронов на российские НПЗ производство и поставка РФ на мировые рынки нефти не сократилось. С экономической точки зрения для мирового рынка, нынешние удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые привели к определенной потере мощностей, незначительны. Это не влияет на ценообразование нефти", – таково мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

"В целом на рост мировых цен на нефть влияет происходящее в арабских странах, в первую очередь Саудовской Аравии, и на крупных торговых путях, например, из-за действий тех же хуситов.

Еще один фактор – выборы в Америке. Цена именно на американском рынке растет из-за того, что остановились на плановые ремонты целый ряд НПЗ. С другой стороны, владельцы этих заводов в подавляющем большинстве республиканцы, которые могут намеренно развивать эту ситуацию, чтобы под выборы немного повышать цену на горючее и останавливать ремонт своих НПЗ. Третий фактор – резервы, стратегические запасы нефти в Америке немного уменьшились, но это нормальная ситуация, затем они начнут расти.

Из-за всех этих угроз большие участники рынка так сказать играют на повышение цены, чтобы заработать прибыль. Итак, это целая куча факторов, влияющих с разных сторон на цены на нефть и горючее в мире или в Америке. Украинский вклад в эту огромную игру может составить около 1%.

Также следует отметить, что украинские атаки имели цель уменьшить производство именно горючего для армии России. Это никак не влияет на производство нефти. Потому и не имеет влияния на американский рынок нефти и горючего.

Появление таких заявлений в западной прессе, возможно, часть определенной игры, мол, перед американскими выборами должна быть тишина. Но это вряд ли официальная позиция США. Так или иначе, мы должны продолжать делать то, что делаем, и только наращивать наши атаки", – отметил Олег Гетьман.

Американцам нужна тишина перед выборами

"Сейчас вообще все происходящее абсолютно все заявления, ливни в СМИ подчинены выборам в США. То, что я прочитала в FT, можно назвать определенным ливнем, ведь не названы конкретные имена или должности, которые предоставили информацию", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказала экспертка-американистка Александра Филиппенко.

"Нужно помнить, что выборы в США проходят не только президентские. Будет переизбрана одна треть Сената, а также полностью Палата представителей. Именно сейчас американским политикам для того, чтобы выгодно выглядеть в ноябре, нужно или представить какие-то победы, сделанные на американские деньги, или нужна тишина перед выборами.Они настолько сконцентрированы на внутренней политике, что им нужно во внешней политике иметь одно – тишину. Но для американских политиков сейчас на первом месте стоят выборы, поэтому это может быть одной из причин появления такой статьи в западной прессе.

К сожалению, для большинства американских чиновников и политиков разного уровня сейчас Украина не входит в пятерку их интересов. С другой стороны, они все же понимают важность решения вопроса о помощи, застрявшей в Палате представителей.

По моему мнению, Джонсон, спикер Палаты представителей, не выносит законопроект о помощи Украине на голосование, потому что там, кажется, существует достаточно голосов для его принятия. При другом развитии событий, он уже давно бы вынес этот вопрос на голосование, законопроект бы провалился, и все, все бы об этом забыли еще на время. К сожалению, снова мы упираемся в выборы. Правому крылу республиканской партии, республиканцам-трампистам, сейчас не нужно, чтобы хоть один межпартийный законопроект прошел в Конгрессе. Им важно демонстрировать, что пока Байден президент, никакого консенсуса не может быть у политиков.

Тем не менее, сейчас в Конгрессе межпартийная группа демократов и республиканцев собирает подписи, чтобы заставить, можно сказать, Джонсона поставить на голосование законопроект помощи Украине. Но получится это или нет, пока вопрос.

Кроме того, американцы по-прежнему очень боятся увеличения масштабов войны. Потому и могут реагировать на украинские удары таким образом, как говорится в статье. Они действительно опасаются российской ядерной угрозы.

Что касается причин, которые могут помешать Байдену в его предвыборной гонке, то это, конечно, в первую очередь экономика. Хотя макроэкономические показатели хорошие, а инфляция и безработица на низком уровне. Но американцы, по разным опросам, пока еще не почувствовали это на своем кошельке. К слову, цены на бензин во многих штатах за последнее время снизились.

Администрации Байдена сейчас нужно показать, что они заботятся о американской экономике, ведь когда американцы слышат о помощи Украине, они представляют, что деньги буквально мешками куда-то отправляются через Польшу в Украину. И этим пользуются республиканцы, разгоняющие негатив", – отметила Александра Филиппенко.