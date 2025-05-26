Россия уничтожила в Украине овощехранилище прямо с картофелем: убытки превысили 1 млн евро

Россия уничтожила овощехранилище с картофелем в Черниговской области, что не только нанесло многомиллионные убытки агропредприятию, но и может ухудшить ситуацию по этому направлению на рынке. Кроме собственно запасов овоща, было уничтожено сельскохозяйственную технику.

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Как сообщили во Всеукраинском аграрном совете, сельскохозяйственное предприятие подверглось удару во время массированного обстрела Украины с применением БпЛА и ракет в ночь на 25 мая. Речь идет о компании "Агріко Україна".

В результате было уничтожено хранилище для хранения картофеля со встроенным оборудованием и контейнерами, сортировочный цех, а также получили значительные повреждения соседнее хранилище, зерносклад, навес между складами. И хотя убытки все еще подсчитываются, они уже превысили сумму в 50 млн грн, то есть более 1 млн евро.

"Полностью уничтожены производственные запасы, которые находились в хранилище. Взрывной волной повреждена сельхозтехника: тракторы, сажалка, погрузчик Manitou и многое другое. Техника частично уничтожена, частично повреждена", – сказал директор предприятия Николай Гордейчук.

Следует отметить, что упоминавшаяся компания является лидером на рынке семеноводства картофеля в Украине – на нее приходится более 50% рынка, и специализируется на импорте и выращивании семенного материала из Нидерландов. Предприятие имеет два основных хозяйства: в Киевской и Черниговской областях, где выращивает картофель на площади более 150 гектаров. Оба хозяйства оснащены картофелехранилищами с сортировочными и фасовочными линиями, которые также служат учебными площадками для промышленных производителей.

Удары по овощехранилищам могут только ухудшить ситуацию с хранением агропродукции. Как известно, в Украине более трети урожая овощей – 35% – не доходит до конечного потребителя, поскольку портится из-за нехватки хранилищ. Недостаток их вместимости оценивается уже в 340 тыс. тонн.

Проблема в том, что в емкость овощехранилищ с регулируемой газовой средой и поддержкой микроклимата составляет всего 300 тыс. тонн. В то же время хранилища еще на 324 тыс. тонн продукции имеют только естественную вентиляцию.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине ощутимо выросли цены на молодой картофель. Вечером 25 мая крупные сети супермаркетов продавали его в среднем по 89,93 грн/кг, что более чем на 47 грн превышает среднюю цену апреля. Впрочем в экспертных кругах ожидают, что в середине июня стоимость овоща начнет снижаться.

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