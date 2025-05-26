В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине ощутимо выросли цены на молодой картофель. Вечером 25 мая крупные сети супермаркетов продавали его в среднем по 89,93 грн/кг, что более чем на 47 грн превышает среднюю цену апреля. Впрочем, в экспертных кругах ожидают, что в середине июня стоимость овоща начнет снижаться.

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О возможном удешевлении говорится в материале Ukrainian Agribusiness Club. Его авторы отмечают: на снижение цен может повлиять росту внутреннего предложения.

В то же время, подчеркивается, появление на рынке молодого картофеля повлияло на цену старого. По данным аналитиков, по сравнению с апрелем, та подешевела – хотя и практически незаметно, на 2%.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", вечером 25 мая отдельные сети супермаркетов выставили цены на молодой картофель на уровне 79,9-99,9 грн/кг. В частности:

Metro – 99,9 грн/кг;

Novus – 89,99 грн/кг;

Megamarket – 79,9 грн/кг.

Цены на яйца резко переписали

В то же время, по данным Госстата, в Украине существенно подорожали куриные яйца. За год – с апреля-2024 по апрель-2025 – их стоимость увеличилась сразу на 74,6%.

В то же время, в месячном же разрезе они подешевели. Снижение цены составило 2,5%.

В целом же, последнее удешевление было ожидаемым. В экспертной среде прогнозировали, что после Пасхи (20 апреля) стоимость продукта пойдет вниз.

Кроме того, подчеркивали в Ukrainian Agribusiness Club, на стоимость продукта повлияет и увеличение его предложения. Ведь на рынок должна выйти продукция из частных хозяйств.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции из хозяйств населения. Что в свою очередь приведет к снижению цен на прилавках", – отмечали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в сети распространяется видео, как украинка закупила продуктов на неделю на 1 500 грн. Среди покупок – овощи, сладости, сыр, мясные продукты и т.д. Впрочем, не все оказались довольны таким подходом – распространяются и критические замечания касательно реальности растянуть купленное на неделю, а также к самому выбору продуктов.

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