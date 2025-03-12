Треть овощей в Украине "гниет" и не доходит до магазинов и рынков: названа причина проблемы

В Украине больше трети урожая овощей – 35% – не доходит до конечного потребителя. Продукция портится из-за нехватки хранилищ. Недостаток их емкости оценивается уже в 340 тыс. тонн.

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Такие данные предоставило Министерство агрополитики Украины "Укринформу". "На момент полномасштабного вторжения в Украину и оккупации части территорий и уничтожения существующих овощехранилищ недостаток мощностей для хранения овощей увеличился с 40% (по состоянию на 2021 год) до 60% (по состоянию на 2025 год). Как результат, из-за нехватки хранилищ 35% урожая овощей не попадают к потребителю. Дополнительная потребность в объеме овощехранилищ составляет 340 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году в Украине насчитывается овощехранилищ с регулируемой газовой средой и поддержкой микроклимата общим объемом 300 тыс. тонн. Хранилища еще на 324 тыс. тонн продукции имеют только природную вентиляцию.

В Минагрополитики уверяют, что ищут инвестиции для строительства новых овощехранилищ. Приговоры ведутся не только с частными бизнесами, но и с представителями международных организаций.

В ближайшие два года ведомство допускает начало строительства 78 хранилищ. Стоимость проекта уже оценивается в сумму до 134 млн долл. (более 5,5 млрд грн).

"Источниками финансирования могут выступить частные инвестиции и средства из государственного бюджета, которые могут быть выделены на финансирование производителей сельскохозяйственной продукции для строительства овощехранилищ и картофелехранилищ как приоритетного направления, – считают в министерстве.

А тем временем зимне-весенний рынок овощей и фруктов в Украине остается нестабильным. Некоторые продукты дешевеют из-за сезонных факторов, в то время как другие дорожают из-за сокращения предложения. Эксперты EastFruit отмечают, что эти изменения типичны для весеннего периода, когда запасы отдельных овощей заметно уменьшается, а на другие продукты цены падают из-за увеличения поставок из-за границы.

Как сообщал OBOZ.UA, в частности, оптовые цены на импортные томаты в Украине составляют 75-85 грн/кг, что на 25% больше, чем неделю назад. В то же время даже после подорожания их средняя цена остается на 10% ниже, чем в этот же период прошлого года.

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