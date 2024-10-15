Россия уничтожает портовую инфраструктуру Украины: названа истинная цель "зернового террора"

Россия уничтожает украинскую портовую инфраструктуру, разрушает грузовые гражданские суда, чтобы нанести ущерб реализации морского зернового коридора. Своими ракетными ударами государство-агрессор стремится подорвать уверенность Запада в надежности Украины, повлиять на дальнейшую поддержку нашей страны, чтобы склонить ее к преждевременным переговорам.

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Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что менее чем за две недели Россия нанесла четыре ракетных удара по портовой инфраструктуре: 6, 7, 9 и 14 октября. В результате были повреждены несколько судов и убиты около двух десятков человек.

"Российские ультранационалистические провоенные блогеры отреагировали на удар 9 октября поддержкой существующих кремлевских нарративов, направленных на подрыв доверия к зерновому коридору, а также попыткой оправдать удар. Военные блогеры открыто призвали к дальнейшим российским ударам по украинской зерновой инфраструктуре, гражданским судам в украинских портах, что еще больше подорвут экономический потенциал Украины", – отметили в Институте изучения войны.

Таким образом аналитики института пришли к выводу, что РФ стремится добиться сразу нескольких целей. В частности:

подрывать уверенность Запада в возможности Украины обеспечить и защитить морской зерновой коридор;

повлиять на текущие дискуссии о долгосрочной поддержке Украины;

помешать Украине выжить экономически во время войны;

это все вместе должно подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам.

Как уже сообщал OBOZ.UA, заместитель министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко согласен с тем, что целью России является уничтожение экспортного потенциала Украины и влияние на экономику страны. Но, несмотря на это, Украина продолжает использовать "морской коридор" для экспорта своей продукции, особенно зерна. За первые 10 дней октября 2024 года объем экспорта через этот коридор достиг 2,1 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн – это зерновые.

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