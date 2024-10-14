РФ хочет полностью остановить экспорт зерна из Украины: что происходит с "морским коридором" после массированных атак

Россия продолжает пытаться сорвать работу "морского коридора", чтобы полностью остановить украинский экспорт, в том числе зерна. Однако украинские порты работают в штатном режиме, а объемы экспорта даже превышают показатели прошлого года.

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Об этом рассказал замминистра развития общин и территорий Тимур Ткаченко в комментарии СМИ. Атаки России на украинские порты и инфраструктуру преследуют четкую цель: уничтожить экспортный потенциал Украины и повлиять на ее экономику.

Как отметил вице-премьер-министр Алексей Кулеба, за последние три месяца враг совершил около 60 атак на портовую инфраструктуру, уничтожив или повредив более 300 объектов, включая 22 гражданских судна. Пострадали 79 человек, в том числе работники портов и экипажи судов. Систематические удары по портам Одесской области, в частности, привели к значительным человеческим потерям и разрушениям. Так, в результате атаки на порты Одессы 10 октября погибли восемь человек, 11 получили ранения.

Однако, несмотря на эти нападения, Украина продолжает использовать морской коридор для экспорта своей продукции, особенно зерна. За первые 10 дней октября 2024 года объем экспорта через этот коридор достиг 2,1 млн. тонн, из которых 1,5 млн. тонн – это зерновые.

Российские атаки на украинские порты кроме прямого влияния на украинскую экономику имеют глобальные последствия. Украинское зерно является важным экспортным товаром, поставляемым в разные страны мира, включая регионы, где продовольственная безопасность находится под угрозой. Срыв поставок зерна через Черное море, вызванный атакой на гражданские суда, может привести к серьезным последствиям для международных рынков, повышая цены на продовольствие и создавая риски для продовольственной безопасности.

Замминистра Тимур Ткаченко отмечает, что ситуация на подходах к украинским портам остается напряженной из-за постоянных атак. Однако, несмотря на агрессию России, порты продолжают работать в штатном режиме, а на подходах к ним находятся 85 судов, ожидающих загрузки.

По словам Ткаченко, на объектах портовой инфраструктуры принимаются серьезные меры безопасности. Подходные каналы, причалы, трансформаторные подстанции и другие ключевые объекты защищены инженерными сооружениями, такими как заборы, габионы и железобетонные блоки. Эти средства позволяют уменьшить риски атак вражеских дронов и ракет.

Несмотря на сложную ситуацию, украинские порты не прекращают свою работу. По словам Ткаченко, российские атаки на портовую инфраструктуру не остановили работу "морского коридора", и экспорт зерна продолжается. Важную роль в этом играют меры безопасности и координация с международными партнерами. В настоящее время Украина активно использует "морской коридор", через который уже экспортировано более 75 млн тонн грузов, из которых более 50 млн тонн – это продукция аграрного сектора.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обстрелы Россией судов с украинским зерном являются атакой на глобальную продовольственную безопасность. А потому такие ее действия следует немедленно остановить.

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