В ЕС может опять хлынуть нефть из России: план Трампа удивил Европу

После завершения войны в Украине Россия может вернуться на европейский энергетический рынок. Такое предложение поступило Євросоюзу (ЕС) в рамках мирного плана, продвигаемого президентом США Дональдом Трампом.

Видео дня

Об этом сообщили The Wall Steet Journal осведомленные источники. В приложении к мирному плану США по Украине европейским партнерам предложили вернуть Россию в мировую экономику и восстановить поставки российских энергоносителей.

Идеи Трампа

Инвестиции американских компаний в стратегические секторы российской экономики , включая разработку месторождений редкоземельных металлов и добычу нефти в Арктике.

, включая разработку месторождений редкоземельных металлов и добычу нефти в Арктике. Участие США в поставках российских энергоносителей в Европу.

в Европу. Доступ американских финансовых и других компаний к примерно $200 млрд замороженных российских активов для реализации проектов в Украине.

для реализации проектов в Украине. Один из проектов заключается в строительстве в Украине нового центра обработки данных, который будет питать Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), находящаяся на временно оккупированной Россией части Запорожской области.

Реакция Европы

Реакция европейских чиновников была неоднозначной – они оказались не уверены, стоит ли воспринимать список предложений всерьез. Один из них сравнил планы США с идеями Дональда Трампа о создании "ближневосточной Ривьеры" в секторе Газа, а другой сравнил предполагаемые американо-российские сделки "экономической версией" Ялтинской конференции 1945 года.

Вместе с тем европейские чиновники опасаются, что предлагаемый США подход даст России передышку. Кремль может использовать эту возможность, чтобы разогнать экономику РФ и усилиться в военном отношении.

В свою очередь Еврокомиссия предложила использовать замороженные российские активы для обеспечения "репарационного кредита" Украине, чтобы профинансировать на ближайшие два года украинскую армию и другие расходы страны. Однако американские чиновники, участвующие в переговорах, отмечают, что такой подход приведет к быстрой трате средств. Вашингтон же, по словам одного из собеседников WSJ, за счет привлечения частного капитала может увеличить фонд восстановления Украины до $800 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские лидеры в ближайшие выходные планируют провести встречу в Европе по поводу так называемого мирного плана США. При этом они хотят обсудить "важные вопросы" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!