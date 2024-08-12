Из-за опасений попасть под действие международных санкций китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора соглашаются лишь 2% финансовый учреждений.

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Представители местных компаний-импортеров сообщили росСМИ, что в мае-июне китайские кредитные организации работали с российским бизнесом и "платежи шли более-менее стабильно". Однако с 20 июля расчеты фактически приостановились.

Бизнесмены РФ признались, что более 98% китайских банков отказываются принимать прямые транзакции из их страны. Это может привести к проблемам с поставками товаров в Россию и росту цен.

Многие компании из РФ несколько месяцев рассматривали региональные банки Китая как запасной вариант, так как в первую очередь эти финучреждения ориентируются именно на внутренний рынок. Когда и они отказались от российских денег, бизнес в РФ попытается проводить расчеты через третьи страны.

Чаще всего компании из России отправляют платежи в Китай через гонконгские банки, но некоторые китайские кредитные организации отказываются работать с ними. Кроме того, есть возможность переводить средства через филиалы российских банков в Китае, но они продают клиентам юани по курсу Центробанка с надбавкой 5%. Кроме того, многие китайские компании не принимают деньги из филиалов российских финорганизаций.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Россия и Китай могут перейти на бартерную торговлю для обхода санкций. Подобные сделки в сельском хозяйстве состоятся уже этой осенью, но не все виды продукции возможно обменять по бартеру.

Несмотря на усилия Кремля найти обходные пути, такие как использование региональных китайских банков, эти меры оказались недостаточно эффективными, что подтолкнуло бартерную торговлю – метод, который широко использовался в 1990-х годах во время экономического кризиса в России. Эта ситуация демонстрирует, как глубоко Россия погрязла в своей экономической ловушке, и как даже ее ближайшие союзники, такие как Китай, пытаются минимизировать риски сотрудничества со страной, которая все больше становится экономически нестабильной и непредсказуемой.

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