Россия снова пытается оставить Украину без бензина: возникнет ли дефицит топлива

В последние дни Россия усилила атаки на топливно-энергетическую инфраструктуру Украины. Но это не повлечет дефицит горючего на АЗС в стране благодаря налаженным поставкам из-за рубежа, высокой конкуренции и рыночному ценообразованию.

Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Он напомнил, что с начала недели агрессор ударил по нефтебазе в Одессе, по нефте-перерабатывающему заводу в Кременчуге, а также по танкеру с горючим в Измаиле.

"Все чаще слышу вопрос: что будет с топливом и ценами на него? Ответ – ничего не будет", – заверил Куюн.

Он напомнил, что с 2022-2023 годов россияне разбили более 70 нефтебаз и все НПЗ в Украине. Впрочем, после кризиса 2022-го население недостатка топлива больше не испытывало. Поэтому даже несмотря на российские атаки в Украине нет дефицита топлива, благодаря:

рыночному ценообразованию;

высокой конкуренции;

разветвленной системе импортных поставок.

В отличие от Украины, которая не имеет собственной нефти и ее переработки, в России возник острый дефицит нефтепродуктов, в результате чего в некоторых регионах на АЗС ввели ограничения на продажу.

Куюн объяснил это государственным регулированием цен в РФ и отсутствием импортных поставок из-за высоких внутренних цен. При этом эксперт указал, что российские СМИ дефицит топлива и рост его стоимости связывают с украинскими ударами по нефтепереработке РФ.

Топливный кризис в России обостряется

Топливный кризис в РФ вызвал настоящий шок среди водителей, которые оказались без доступа к одному из основных видов топлива. Жители Крыма отмечают, что на большинстве АЗС найти А-95 уже невозможно, а там, где он еще остался, его продают исключительно "по талонам", выданным предприятиям и государственным структурам. Это означает, что простые граждане фактически лишены возможности заправляться.

Цена на бензин также резко выросла: на некоторых заправках Крыма стоимость А-95 достигла отметки 69,95 рублей за литр – рекордного уровня для региона. В условиях отсутствия альтернативы это только подталкивает людей к панике и создает ажиотажный спрос.

Не лучше ситуация в Забайкалье – в городах Краснокаменск и Борзя. На многих заправках продажа А-95 остановлена, а на табло сетевых АЗС не горят цены. На входных дверях висят объявления, что бензин доступен исключительно для организаций.

Теперь к кризису присоединился и Приморский край. Там образовались очереди на заправках из-за дефицита бензина. Местные СМИ среди причин называют сезонный рост спроса из-за большого наплыва туристов, сокращение выдачи топлива дальневосточными заводами и задержки железнодорожных поставок, которые достигают до двух недель.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России планируют продлить действие полного запрета на экспорт бензина еще на месяц – до конца сентября (а для непроизводителей топлива – на весь октябрь). При этом топливная инфляция в РФ уже опережает общую, а СМИ не исключают импорт из Беларуси.

