Топливный кризис в России набирает обороты: бензин в Забайкалье начали продавать только по талонам

В Крыму и Забайкалье бензин АИ-95 фактически исчез из свободной продажи, а там, где он еще есть, его отпускают только по талонам для предприятий. Причиной дефицита стали удары украинских дронов по российским НПЗ, повлекшие перебои с поставками и резкий рост цен.

Об этом сообщают росСМИ. Такая ситуация вызвала настоящий шок среди водителей, которые оказались без доступа к одному из основных видов топлива.

Жители Крыма сообщают, что на подавляющем большинстве АЗС найти АИ-95 уже невозможно. Там, где бензин еще остался, его продают "по талонам", выданным предприятиям и государственным структурам. То есть обычные граждане заправиться не могут.

Цена на 95-й бензин также резко выросла, на некоторых заправках Крыма она достигла отметки 69,95 рублей за литр, что является рекордным уровнем для региона. В условиях отсутствия альтернативы это только подталкивает людей к панике и создает ажиотажный спрос.

Не лучше ситуация в Забайкалье – в городах Краснокаменск и Борзя. Там на многих заправках продажа АИ-95 остановлена, а на табло сетевых АЗС не горят цены. На входных дверях заправок висят объявления: бензин доступен исключительно для организаций.

"В Краснокаменске ни на одной заправке нет 95-го бензина. Говорят, что кончились запасы. На заправке сети "Союз и К" висят объявления, что АИ-95 доступен только для организаций. На "Нефтемаркете" табло не горят: ни в Борзе, ни в Краснокаменске. На входе также надпись, что только для организаций", – рассказал один из местных жителей журналистам.

Таким образом, доступ к качественному горючему для простых граждан фактически заблокирован. Эксперты объясняют дефицит и резкий рост цен последствиями атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В течение последних месяцев серия ударов существенно повредила инфраструктуру, что привело к остановке работы отдельных НПЗ и перебоям с производством и поставками топлива.

Россия пытается компенсировать недостаток бензина за счет внутренних резервов и ограничения свободной продажи, однако это уже привело к введению талонов и закрытого доступа к топливу для населения. Отсутствие горючего для обычных граждан может серьезно ударить по транспортной сфере.

Люди не могут пользоваться автомобилями для работы, перевозки грузов и даже для поездок в больницы или магазины. Это также влияет на малый бизнес, который не имеет прямых соглашений с АЗС и не может получить талоны. Кроме того, ситуация создает риски социальной напряженности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за семь месяцев 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета снизились почти на пятую часть, составив $69,2 млрд, а июльские поступления упали более чем на четверть. Падение касается и ключевых компаний отрасли, ведь чистая прибыль "Газпромнефти" сократилась почти вдвое – до $2,9 млрд.

